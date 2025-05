El candidato independiente venezolano Julio César Pineda señaló este jueves que la elección de autoridades en el Esequibo en los comicios del domingo es un acto «metafórico», ya que dijo no habrá ocupación real del territorio de 160.000 kilómetros cuadrados que el país caribeño se disputa con Guyana.

Julio César Pineda cree que elección en el Esequibo es acto «metafórico». Cortesía de EFE/ Miguel Gutierrez

«Todo eso es metafórico, lo del Esequibo, ahí no vamos a ocupar territorio, ahí no vamos a tener Gobernación física, no vamos a tener palacio de Gobierno, es una manifestación de nacionalidad», dijo en una rueda de prensa Pineda, en la que anunció su declinación como candidato a la gobernación de esta zona, pero sostuvo que mantiene su postulación al Parlamento.

El exembajador indicó que la preocupación por el Esequibo tiene que ser una cuestión nacional y no solo quedarse en algo regional o local dentro del país.

Añadió que todo acto de «soberanía siempre es importante» y que luego de los comicios regionales y legislativos se debe seguir trabajando en «actividades simbólicas, si se quiere, pero los símbolos son muy importantes».

Además, sostuvo que también es necesario fortalecer la Embajada de Venezuela en Guyana y enviar expertos y especialistas que puedan trabajar en la relación diplomática.

«Ahí hay una falta de política internacional que escapa a una candidatura», apostilló.

Pineda resaltó la importancia de resolver el conflicto fronterizo, porque, aseguró, en el Esequibo se encuentra el petróleo «más liviano del mundo y las reservas más grandes que hay».

Los comicios del domingo incluirán, por primera vez para este país, una elección de 16 cargos para el Esequibo, entre ellos un gobernador, ocho diputados a la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) y siete miembros del consejo legislativo regional.

Venezuela insiste en elegir autoridades para una zona que no controla y pese a que tanto la Comunidad del Caribe (Caricom) como la Corte Internacional de Justicia (CIJ), declarada competente para fallar sobre la controversia, han llamado a Caracas a abstenerse de celebrar comicios en el área.

El miércoles, el presidente de Guyana, Irfaan Ali, reafirmó su postura de que su país «ahora ni nunca» entregará ninguna parte del Esequibo a Venezuela.

Por su parte, el mandatario Nicolás Maduro calificó como «inquebrantable» la voluntad de su Gobierno de «recuperar completamente» el Esequibo.

Las diferencias por los límites fronterizos en torno al Esequibo comenzaron con el Laudo Arbitral de París de 1899, que dio la soberanía del territorio a la entonces Guyana Británica.

Décadas después, Venezuela declaró nulo ese fallo y firmó con el Reino Unido el Acuerdo de Ginebra de 1966, que determinó crear una comisión para resolver la histórica controversia, lo que no se ha materializado.

También te puede interesar: Campaña electoral cierra este jueves con miras a los comicios del 25-M

EFE

LG