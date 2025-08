Juan Carlos Sánchez juramentado como alcalde del municipio Ribas

En una Sesión Especial del recién instalado Concejo Municipal del municipio José Félix Ribas, estado Aragua, se realizó el acto de juramentación del abogado Juan Carlos Sánchez como alcalde de la jurisdicción para el período constitucional 2025-2029.

Autoridad del Concejo Municipal de Ribas juramentó al alcalde en su nuevo período de mandato.

Y es que, la ceremonia cargada de compromiso institucional y respaldo de sus afectos, se efectuó en el Teatro Ribas de la ciudad de La Victoria, con la presencia de representantes de las estructuras comunales, autoridades civiles y el poder legislativo municipal.

En este sentido, el acto estuvo presidido por el concejal Miguel Motabán, en su rol como presidente del Concejo Municipal, quien ofreció palabras de apertura destacando la legitimidad del proceso electoral celebrado el pasado 27 de julio, donde el pueblo ribense se expresó de manera contundente al elegir nuevamente a Juan Carlos Sánchez, como su máxima autoridad municipal.

La banda símbolo del nuevo período del burgomaestre fue colocada por niños.

A la actividad asistieron voceros y voceras de las Unidades de Batalla Bolívar Chávez (UBCh), líderes comunitarios, representantes del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), militantes del Gran Polo Patriótico, así como autoridades regionales e integrantes del poder popular organizado.

El acompañamiento de parte de la ciudadanía a la juramentación, respaldó a la gestión de Sánchez, quien asume su nuevo mandato con la premisa de profundizar la transformación territorial, bajo los principios del nuevo Estado Comunal, promovido por el Ejecutivo nacional.

Durante su intervención, el mandatario local reelecto expresó su firme compromiso con el modelo de gobernanza comunal, al señalar que su gestión estará enfocada en las 7 Transformaciones (7T), plan estratégico del Gobierno Bolivariano que busca orientar la acción política y social hacia una nueva etapa de consolidación nacional.

Más detalles sobre Juan Carlos Sánchez juramentado como alcalde del municipio Ribas

Familiares y autoridades estuvieron presentes.

«Hoy he jurado ante mi familia que me acompaña, mi señora madre, mis hermanos y mi esposa, pero sobre todo, he jurado ante el poder comunal y ante los niños y niñas de la Patria, a quienes nos debemos como servidores públicos. No daremos descanso en la construcción de un municipio que sea ejemplo de transformación real, con más servicios, con mayor participación del pueblo, y con resultados tangibles para todas y todos», enfatizó Sánchez.

Asimismo, reiteró que una de las prioridades de su gestión será fortalecer las Salas de Autogobierno en cada una de las comunas del municipio, promoviendo la participación directa de la ciudadanía en la planificación, ejecución y evaluación de políticas públicas mediante las Agendas Concretas de Acción (ACA).

Más detalles

«La experiencia es clave en esta nueva etapa. Ya sabemos cuáles son los caminos que debemos recorrer, dónde debemos corregir y dónde profundizar. El pueblo conoce el trabajo que hemos venido haciendo, pero también entiende que todavía hay mucho más por hacer. Por eso, hago un llamado a las mujeres, a los hombres, a la juventud, a nuestros trabajadores, a las organizaciones sociales y al poder comunal: acompáñenme en este nuevo período de trabajo conjunto, sustentado en las 7T, como herramienta de avance para Ribas», señaló el burgomaestre.

El alcalde también destacó que este nuevo ciclo de gobierno se centrará en garantizar derechos fundamentales como: El acceso al agua potable, la salud pública, el alumbrado, la educación de calidad y la seguridad ciudadana, todo bajo un esquema de eficiencia, planificación territorial y corresponsabilidad con el pueblo organizado.

El evento culminó con muestras de afecto y respaldo por parte de los asistentes, quienes manifestaron su confianza en que la nueva gestión continuará siendo ejemplo de articulación entre el poder político y el poder popular, con la mirada puesta en el desarrollo integral del municipio José Félix Ribas.

DANIEL MELLADO | elsiglo

MG