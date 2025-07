Joaquina entre los 50 más bellos de People

La revista People en Español incluyó a la cantante Joaquina en Los 50 más bellos, la artista se convirtió en la única venezolana en ingresar en esta edición.

La única venezolana en ingresar en esta edición 2025

La intérprete de temas musicales como «Escapar de mí» y «Los mejores años» figura en el primer lugar de Los 50 más bellos de 2025: En pleno ascenso. En esta lista, se considera a los famosos que irrumpieron en el mundo del entretenimiento con «el ímpetu y la irreverencia de la juventud o porque han abierto con valentía nuevos capítulos en sus carreras desafiando».

Joaquina, de 21 años de edad, consiguió un Grammy Latino a Mejor Artista Nuevo en 2023. La cantante venezolana recordó en su entrevista para People en Español cómo pasó de escribir canciones en su cuarto a convertirse en una artista reconocida.

«Es muy fuerte tener a mil personas que te las canten de vuelta y se las sepan, te das cuenta de que ya no es tuya, tú la escribiste, pero luego cobra una vida distinta con alguien más», aseguró.

En febrero de 2025, Joaquina inició su primera gira como artista: Al romper la burbuja, el cual la ha llevado a recorrer ciudades de Latinoamérica, Estados Unidos y Europa.

«Han pasado cosas demasiado hermosas en mi carrera, pero sigo empezando, todavía no he explotado, aún no sé muchas cosas, y eso es bonito, ir aprendiéndolo en el camino», afirmó.

People en Español dividió su lista en varias categorías e incluyó famosos de diferentes profesiones como músicos, actores, periodistas y reinas de belleza.

Venezolanos en ediciones pasadas

Aunque en esta edición de 2025, Joaquina se convirtió en la única venezolana que ingresó en la lista de People. En 2024, la revista incluyó al menos a cinco venezolanos en su lista.

En la sección de Nuevos Aires, una sección dedicada a los famosos que han abierto «nuevos capítulos en sus vidas y siguen dando lo mejor de sí», apareció en el sexto lugar la presentadora venezolana Carolina Sandoval y en el puesto 11 de esta sección se ubicó el escritor y actor venezolano Alejandro Chabán.

La lista de Pantalla Chica, Grandes Estrellas es la que incluyó a los actores de telenovelas: Marjorie de Sousa, en el segundo puesto, y a Daniel Elbittar, en el sexto puesto.

En la sección de A su ritmo figuró el nombre del cantante venezolano Danny Ocean en el puesto 11 de esta lista.

En esa edición también incluyó en la sección de Nuevos Aires a la exreina de belleza estadounidense, de padre venezolano, Noelia Voight, quien renunció este año al título de Miss USA para darle prioridad a su salud mental.

