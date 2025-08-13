Jimmy Kimmel adquiere la ciudadanía italiana como rechazo al gobierno de Trump

El popular presentador estadounidense Jimmy Kimmel reveló que obtuvo la ciudadanía italiana como forma de rechazo al gobierno de Donald Trump, al que calificó de «mucho peor de lo imaginado».

El anuncio lo hizo durante su participación en el podcast de Sarah Silverman, donde ambos comediantes discutieron cómo muchos estadounidenses están considerando emigrar tras la reelección de Trump en noviembre de 2024.

«Sí, obtuve la ciudadanía italiana (…) Lo que está pasando es tan malo como pensaste que iba a ser. Es mucho peor; es simplemente increíble. Siento que probablemente sea incluso peor de lo que a él mismo le gustaría que fuera», declaró el conductor de Jimmy Kimmel Live!, quien accedió a la nacionalidad gracias a sus raíces maternas, reseñó Efe.

Ola de protesta entre celebridades

Desde la victoria de Trump sobre Kamala Harris, figuras públicas han anunciado su salida de EE UU:

Rosie O’Donnell se trasladó a Irlanda, prometiendo regresar a Estados Unidos hasta que fuera seguro para toda la ciudadanía del país tener los mismos derechos.

Ellen DeGeneres se instaló en el Reino Unido, vinculando su decisión directamente al ascenso de Trump al poder.

Jimmy Kimmel en el punto de mira

El conocido crítico de Trump ha sido tan vocal en su oposición que el mandatario lo incluyó en su lista de objetivos, sugiriendo que Kimmel y Jimmy Fallon (de The Tonight Show) podrían ser los próximos «en caer». Esta advertencia se produjo tras el despido de CBS de Stephen Colbert, quien presentaba The Late Show.

Aunque CBS (propiedad de Paramount) atribuyó la decisión a motivos financieros, analistas interpretan el movimiento como respuesta a la presión política, dado el conocido antagonismo de Colbert hacia Trump.

