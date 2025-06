Instalado Comando Interfederativo Universitario en la UCV

Con el firme compromiso de organizar la lucha en defensa de la autonomía universitaria y los derechos laborales de los trabajadores del sector, se llevó a cabo la instalación del Comando Interfederativo Universitario en los espacios de la Universidad Central de Venezuela (UCV), campus Maracay, en una jornada que reunió a diversos sindicatos y organizaciones universitarias que buscan hacer frente a la crítica situación que atraviesan las universidades venezolanas.

Representantes de las diversas organizaciones gremiales participaron en la instalación

La actividad contó con la participación de representantes de la Federación Nacional de Sindicatos de Obreros y Empleados Universitarios de Venezuela (Fenasoesv), Sindicatos no Federados, la Federación Nacional de Sindicatos de Profesores Universitarios de Venezuela (Fenasipruv), la Federación de Trabajadores Universitarios de Venezuela (Fetraesuv) y la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela (Fapuc).

Al respecto, Greta Stefani, secretaria de Actas de Fapuc, destacó la importancia de este Comando para la defensa de los derechos laborales y sociales de los universitarios, quienes enfrentan una crisis salarial alarmante.

«Nuestros salarios oscilan entre 1 y 10 dólares al mes. Hoy estamos haciendo la instalación nacional del comando porque hemos avanzado en las intergremiales en las regiones y en la mayoría de nuestras universidades. Esto es fundamental para la defensa de nuestros derechos laborales y sociales, que están comprometidos debido a la destrucción del salario», afirmó Stefani.

Asimismo, enfatizó que el salario mínimo en el país se encuentra prácticamente en un dólar, lo que ha llevado a una situación insostenible para los trabajadores universitarios. «Esto significa que no hay salario, y al no haber salario no hay seguridad social, ni bono vacacional, ni bonos por incendio. Todas las primas relacionadas con la educación de los hijos están anuladas», expresó.

La representante también denunció que los aportes a sindicatos y asociaciones están siendo confiscados a través de la Plataforma Patria desde 2022, lo que ha generado una violación grave de la libertad de asociación y sindical.

«No hay recursos para atender situaciones de emergencia y salud de los universitarios. Esta situación ha llevado a una pérdida continua del talento en nuestras universidades», agregó.

«Hay que seguir la lucha de calle»

Por su parte, Eduardo Sánchez, presidente del Sindicato Nacional de los Trabajadores Universitarios, señaló que esta organización no sólo presentará un pliego de peticiones a los entes gubernamentales, sino que también abarcarán un plan de movilización en la lucha por sus reivindicaciones contractuales.

Eduardo Sánchez

«Estamos armando un plan de movilización en el marco de la lucha de los trabajadores, hay que retomar la calle. Debemos tomar en cuenta que esta es una herramienta para hacernos sentir y seguir luchando por nuestras reivindicaciones laborales», aseveró.

No obstante, hizo un llamado a todos los trabajadores del sector, profesores, obreros, empleados profesionales, insistiendo que es a través de las movilizaciones y la lucha las que les puede dar la posibilidad de conseguir los objetivos planteados.

«Si la gente no pelea, sencillamente ya está derrotada y los planes del Gobierno se van a imponer, entre otras cosas, quienes llevan a la clase trabajadora a un salario único en todas las áreas. Además, llevarlos a unas condiciones de semi-esclavitud que regulariza lo que se vive hoy en día», acentuó.

Del mismo modo, agregó que el movimiento universitario busca crear una confluencia general con otros sectores, de modo de generar un proceso de acumulación de fuerza que les permita salir victoriosos de la lucha actual.

«Nuestro objetivo no es sólo presentar un pliego, que sabemos de antemano que el Gobierno intentará boicotear, porque en sus planes no está discutir contratos colectivos ni aumento salarial con los trabajadores para mantener una relación laboral lamentable. Nosotros tenemos la obligación moral y ética para defender los derechos que nos han arrebatado», finalizó.

HERNÁN GONZÁLEZ | elsiglo

CJL