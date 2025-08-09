Inicia en Aragua el Plan Vacacional Comunitario «Venezuela Ríe 2025»

La gobernadora Joana Sánchez anunció ayer el inicio oficial del Plan Vacacional Comunitario «Venezuela Ríe 2025», que en la entidad se desarrollará bajo el nombre de «Aragua Ríe 2025».

Fue una jornada de actividades recreativas



El lanzamiento se realizó en el Parque del Agua, donde más de 1.500 niños, niñas y adolescentes, junto a representantes de 55 instituciones y de la Plataforma REÍR, dieron inicio a cuatro semanas de actividades recreativas, culturales y deportivas.



La mandataria regional resaltó el carácter social del programa, que pone a disposición de las familias aragüeñas diversos espacios turísticos y culturales en los 191 circuitos comunales del estado.



«El presidente Nicolás Maduro, como protector de la familia, coloca nuevamente a disposición este plan vacacional, entendiendo las dificultades económicas. El estado Aragua también se suma, habilitando todos sus espacios públicos para que nuestros niños y adolescentes puedan participar», afirmó.



El plan contará con el respaldo de la Plataforma REÍR, de los consejos comunales y de una dotación enviada por el Ministerio de la Juventud para los circuitos comunales. Asimismo, se complementará con recursos de la Gobernación y el trabajo de más de 1.650 jóvenes recreadores del estado.

«Sin duda alguna, estas cuatro semanas de actividades deportivas, culturales y recreativas se desarrollarán en cada uno de los destinos que hemos dispuesto para que el aragüeño y la aragüeña, en especial nuestros niños y adolescentes, puedan disfrutar», indicó la mandataria regional.

La gobernadora Joana Sánchez compartió con los jóvenes



Sánchez anunció que, a partir de mañana, el plan de turismo se extenderá a las costas del estado.

«El objetivo es fortalecer los valores familiares y la identidad del pueblo aragüeño, a través de la recreación y el sano esparcimiento», precisó.



La gobernadora concluyó haciendo un llamado a las familias a unirse en la formación y transmisión de valores para realzar la identidad aragüeña en el ámbito nacional e internacional.

