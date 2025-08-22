Inces arriba a sus 66 años con actividades formativas y recreativas

A propósito de la conmemoración de los 66 años de fundación del Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (Inces), la institución dio inicio a una agenda de actividades especiales que se desarrollarán durante toda la semana aniversario en el estado Aragua, combinando espacios de formación, recreación y reconocimiento a la trayectoria de su personal.

Alba Galindo, gerente regional del Inces, informó que la celebración arrancó este lunes con una misa de acción de gracias junto a trabajadores, trabajadoras y participantes de los distintos programas. Posteriormente se realizó una ofrenda floral al Libertador Simón Bolívar y al maestro Luis Beltrán Prieto Figueroa, así como la entrega de certificados a aprendices en la entidad de trabajo Kellogg’s.



«Durante estos 66 años hemos consolidado una labor fundamental para nuestro pueblo aragüeño y venezolano. Esta semana estaremos realizando caminatas de senderismo en La Victoria, una bailoterapia en la sede regional y para el día viernes, la entrega de botones en reconocimiento a los años de servicio de nuestros trabajadores, finalizando con una celebración especial en honor a nuestra fuerza laboral», destacó Galindo.



La gerente regional también resaltó que hasta la fecha, el Inces registra 5.625 formaciones activas y más de 163.000 participantes inscritos en el estado, lo que evidencia, según señaló, «el compromiso de la institución con la transformación social a través de la educación técnica y productiva».

Por su parte, Yelitza Rodríguez, jefa de la División de Formación Profesional, subrayó que el Inces desarrolla programas en consonancia con los motores productivos priorizados.



«Impulsamos el Programa Nacional de Aprendices, que atiende a jóvenes entre 14 y 18 años, en áreas cualificadas con opciones de acreditación profesional. Asimismo, el Bachillerato Productivo brinda oportunidades a quienes por diferentes razones interrumpieron sus estudios, permitiéndoles egresar con un perfil técnico vinculado a sectores como agroecología, mecánica, industria textil o turismo», explicó.

Rodríguez agregó que en cumplimiento de la orientación presidencial de convertir «cada fábrica en una escuela», el Inces también ha fortalecido la certificación y acreditación de saberes en entidades de trabajo, favoreciendo la formación continua de la masa laboral.

Finalmente, señaló que con estas actividades se busca no sólo rendir homenaje a más de seis décadas de servicio, sino también reafirmar su papel en la construcción de una educación productiva, inclusiva y al servicio de las necesidades del país.

