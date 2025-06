Incertidumbre del dólar paralelo afecta el comercio de alimentos para mascotas

La reciente desaparición de «Monitor Dólar» y la consecuente incertidumbre en el mercado cambiario han provocado una parálisis en diversos sectores comerciales de Maracay, afectando de manera particular a los establecimientos de venta de artículos para mascotas en el Mercado Libre.

Situación cambiaria ha afectado la venta de comida procesada para las mascotas

La reticencia de los proveedores a despachar mercancía, a la espera de una mayor estabilidad en el tipo de cambio, está dejando las vitrinas vacías y a los vendedores en una situación crítica.

Liliana Leal, vendedora de una tienda de alimentos para mascotas, describe la situación como «terrible, estancada».

«No entra ni sale mercancía por motivos del tema dólar. Todo ha estado lento porque no tenemos mucha mercancía», explicó la vendedora.

Leal lamenta la actitud de los distribuidores: «Dicen que hay que esperar a ver qué sucede, pero yo pienso que mientras eso ocurre debemos seguir trabajando, parar no tiene sentido».

A pesar de la incertidumbre inicial, la vendedora no ve motivos para la inmovilidad actual. «Han pasado los días y todo sigue normal, entonces no veo el problema, que los proveedores nos suelten la mercancía», enfatizó.

Un factor que agrava la situación es la preferencia de algunos proveedores por aceptar sólo divisas, lo que dificulta tanto la compra como la venta.

Leal señaló que los proveedores más pequeños no utilizaban como referencia la tasa del BCV y tras la eliminación de Monitor Dólar han optado por esperar, «están paralizados».

CARNICERÍAS OFRECEN ALTERNATIVAS

Carnicerías ofrecen alternativas para los tutores de mascotas

Ante la escasez de alimentos procesados para mascotas, los tutores de animales de compañía han recurrido a las carnicerías del mismo mercado municipal en busca de alternativas.

Estos establecimientos han optado por vender productos como carapacho molido, hígado de pollo y patas de pollo para alimentar a los animales.

La decisión no se basa únicamente en la economía, ya que una bolsa de un kilo de estos productos oscila entre 200 y 300 bolívares, sino en la facilidad de adquisición y el valor nutricional que se les atribuye.

Cristóbal Barreto, carnicero, confirmó la creciente demanda de estas opciones. «El carapacho sale en 200 bolívares la bolsa, la pata 300 Bs.», detalló.

Barreto explicó que estos productos son utilizados por los dueños de mascotas para «prepararlos y rendirlos con otras cosas».

Además, muchos prefieren estas opciones a la perrarina y gatarina, bajo la creencia de que no aportan todos los nutrientes necesarios para los animales. «Se vende muchísimo. Vimos una necesidad y empezamos a vender estas bolsas de carapacho molido», afirmó

A pesar de que las carnicerías también han enfrentado los embates de la situación económica y la fluctuación del dólar, lo que ha generado quejas por el aumento de precios, han mantenido sus operaciones y la disponibilidad de sus productos, ofreciendo un respiro a los dueños de mascotas en medio de la situación.

CHIQUINQUIRÁ RIVERO | elsiglo

AC