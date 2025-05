Hailen Longa: «La felicidad no me quita la sonrisa del rostro»

Hailen Longa viajó a Barbados para dar el salto de amateur a profesional en el fisicoculturismo.

Longa compitió por primera vez en la categoría wellness del Roger Boyce Classic y logró la doble victoria

Longa compitió por primera vez en la categoría wellness del Roger Boyce Classic y logró la doble victoria en +1.63 y overall, por lo que obtuvo el carnet profesional de la IFBB (Federación Internacional de Fitness y Fisicoculturismo), que estrenó a las 24 horas de poseerlo: «Me dieron la oportunidad de participar el día siguiente (domingo) en la competencia PRO y en esta quedé en tercer lugar. En principio era solo amateur, tenía junto a mi preparador la intención de lograr obtener el carnet PRO y poder competir en esa categoría. Se tenía como visión y gracias a Dios logramos hacerlo realidad», expresó la licenciada en Educación Física por el Instituto Pedagógico de Caracas.

Según la IFBB, en la categoría wellness compiten atletas con físico atlético que muestran más masa corporal en las caderas, glúteos y muslos. La parte superior del cuerpo está desarrollada, pero no en el mismo grado que la parte inferior del cuerpo.

«Me duelen los pómulos aún porque la felicidad no me quita la sonrisa del rostro. Junto con mi preparador (Hernán Darío, radicado en España) ya estamos planificando la nueva competencia», explicó Longa, quien cuenta con el apoyo de Michell Piñero y Jesús Alexander en su puesta a punto.

En la competencia profesional concluyó en el tercer puesto, solo superada por la francesa Mathilde Tardieu y la campeona mundial de la modalidad, la también venezolana Vanessa Azuaje: «Los nervios los tenía a millón, sin embargo, mi preparador Hernán Darío, quien no puso asistir conmigo a la competencia, estuvo siempre a mi lado por videollamada y su apoyo fue importante para bajar un poco la ansiedad».

«Luego de la primera salida en las eliminatorias, porque hubo nueve competidoras de las cuales quedamos solo cinco, al bajar del escenario me ganaba mucho más la emoción que los nervios. Pasamos luego a la ronda final cinco atletas (Francia, Guyana, Barbados y dos venezolanas). El público me ayudó muchísimo con la buena energía ya que me gané su apoyo desde un principio, por mi físico, la elegancia y la humildad como persona que me caracteriza. Pero los mayores nervios fueron al momento de la premiación: nombrando quinto lugar a Barbados; cuarto, Guyana; tercer lugar, yo y tenía el corazón a millón. La emoción no me cabía en el pecho. El segundo fue también para Venezuela con Vanessa (Azuaje)», describió la atleta que se prepara en el gimnasio Sweat Gym de Chacao en Caracas.

Longa, también personal trainer certificada por la IFBB, podría volver a la competencia en agosto en Argentina o en Ecuador en septiembre.

Venezuela concluyó el evento con los siguientes resultados: Amateur: wellness Hailen Longa, primer lugar +1.63 y overall. Semi Pro: bodybuilding, Luis Mireles tercer lugar. Pro: wellness Vanessa Azuaje segundo lugar; Hailen Longa tercer lugar. Bikini: Maheva Burgos cuarto lugar. Body fitness: Jessica Benavides, séptimo lugar.

