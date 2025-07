Habitantes de MBI claman por un municipio mejor

A pocos días de que los ciudadanos del municipio Mario Briceño Iragorry acudan a las urnas para elegir a su próximo alcalde, el clamor por un municipio mejor resuena en sus calles.

Nuestro equipo reporteril conversó con diversos habitantes para conocer cuáles son las principales demandas y expectativas que hacen al próximo mandatario local, quien será electo este domingo 27 de julio.

Entre las peticiones más recurrentes y relevantes por parte de los ciudadanos, destaca de manera prioritaria el mejoramiento de las vías públicas.

Efectivamente, los vecinos manifestaron su preocupación por el estado actual de las calles y avenidas, las cuales presentan un deterioro considerable, que dificulta el tránsito vehicular y peatonal.

«El asfaltado es una de las solicitudes principales que se hace, porque mi esposo tiene un medio de transporte y esas vías en mal estado lo dañan. Muy importante también mencionar, la seguridad, queremos vivir tranquilos y no en una zozobra constante», expresó María Blanco.

Asimismo, Miguel Ojano, vecino, alegó que el plan de asfaltado que han llevado a cabo recientemente solo se ha enfocado en las principales avenidas y no se han dirigido hacia dentro de las comunidades, donde están verdaderamente afectados.

«Hacia dentro de Caña de Azúcar, esas calles las dejan olvidadas y tienen los mismos huecos de hace años», aseveró Ojano.

Por otro lado, los habitantes también hicieron un llamado a la futura autoridad municipal para que se culminen los trabajos inconclusos en el área de la caminería, ubicada en la principal de Caña de Azúcar.

Esta obra es de suma importancia para la comunidad, ya que su finalización permitiría que niños, adolescentes y adultos dispongan de un espacio adecuado y seguro para el sano esparcimiento, la recreación y la actividad física.

«Necesitamos que terminen de arreglar la caminería, porque la dejaron incompleta. También que coloquen las luces que hacen falta, las caminerías no tienen luces debido a que el trabajo no lo hicieron completo», añadió Ojano.

Por su parte, Carlos Prada agregó que el servicio de recolección de desechos debería mejorar; «a veces pasa, a veces no pasa y nos vemos obligados a tirar la basura en la isla o ponerla donde haya basura porque no podemos hacer nada. Según el alcalde los camiones ya están arreglados, esperemos que sea así para no estar tirando la basura en la calle», dijo Prada.

Del mismo modo, Wilfredo Blanda señaló que hay mucha deficiencia a la hora de recoger la basura; «esta bien que poden los árboles, pero que también recojan la basura. Se embellecen los espacios, pero dejan los montones de basura, entonces lo que está feo, es lo que se está viendo».

En suma, los vecinos de Mario Briceño Iragorry esperan que el próximo líder municipal atienda con prontitud estas y otras necesidades que buscan elevar la calidad de vida en el municipio y brindar soluciones a los problemas cotidianos que los afectan.

FABIOLA RODRÍGUEZ | elsiglo

