Gonzalo Díaz, a sus 31 años, es candidato a la Gobernación del estado Aragua por el partido Alianza del Lápiz, lo que significa además continuar con un legado familiar dentro de la política, pues ha manifestado que su principal mentor es su padre, Gonzalo «Chacho» Díaz, alcalde del municipio Libertador, además de su experiencia como concejal de esta misma jurisdicción.

Gonzalo Díaz: «El cambio para Aragua está en nuestras manos»

Con las elecciones de gobernadores y legisladores a la vuelta de la esquina, ofreció una entrevista exclusiva para el diario elsiglo, donde compartió su visión de la Aragua futura. El candidato, quien se describe como «muy creyente en Dios», expresó su sorpresa y sentido de responsabilidad al asumir este desafío político.

«Yo le pedía mucho a Dios que hubiese un cambio para el estado Aragua y me sorprendió, porque el cambio está en nuestras manos. Me tocó asumir esta responsabilidad», declaró Díaz.

El candidato destacó la importancia del apoyo de su padre en esta campaña. «El primer asesor que tengo se llama Gonzalo Díaz, mi papá, quien me acompaña en esta gran cruzada que es la Gobernación del estado Aragua», afirmó.

Díaz resaltó los logros de la gestión de su padre en el municipio Libertador, señalando que «hemos atendido el sector salud, educación, servicios públicos, la alimentación y el estado se dará cuenta de que cuando hay voluntad, las cosas se hacen».

Por el contrario, criticó la gestión de los recursos en el estado y su disposición de que esto cambie. «Recursos han habido en el estado Aragua, pero no han sido bien administrados, no hay voluntad de hacer las cosas bien», aseguró.

En cuanto a su propuesta económica, Díaz prometió una política fiscal favorable para los empresarios. «Vamos a mantener una política de recaudación de impuestos que no golpee al empresario y mantendremos convenios con cada uno de ellos para sacar este estado adelante, pero para eso es necesario darle garantías al empresario para que invierta en nuestro estado, darle la seguridad jurídica que no tienen», explicó.

LAGO DE VALENCIA

Por otra parte, mencionó que uno de los temas centrales de su campaña es la problemática del Lago de Valencia. «Han presentado proyectos a lo largo de los años que no se han ejecutado, lo único que se ha hecho es desalojar a las personas y no atacan el problema de raíz», criticó Díaz.

Sin embargo, de ser electo gobernador, Díaz presentó un plan de acción para abordar esta problemática. «Nosotros tenemos un planteamiento que en los primeros 100 días vamos a activar el sistema de rebombeo», anunció.

Asimismo, reconoció la magnitud del problema y la necesidad de colaboración a nivel nacional. «Tenemos que pedir apoyo al Gobierno nacional, porque es un problema muy grande que perjudica a más de un estado; deberíamos reunirnos los estados que tienen la problemática y elevarlo a Caracas, porque esto es una emergencia, más no una consigna política», propuso.

PROPUESTAS PARA EDUCADORES Y ESTUDIANTES

En otro orden de ideas, el candidato a la Gobernación del estado Aragua presentó sus propuestas para mejorar las condiciones de los educadores y estudiantes de la región, haciendo hincapié en su compromiso con la autonomía del sector educativo y la mejora de sus condiciones laborales y de vida.

«En cuanto a los educadores, una de las cosas que no haríamos sería presionarlos a participar en actividades políticas. Les daríamos la libertad de trabajar tranquilos», afirmó.

En lugar de eso, propone la reactivación de la caja de ahorro para los educadores, con el fin de facilitar el acceso a créditos, así como la reactivación de los programas «Mamá Arepa» y «Mamá Almuerzo», reconociendo la importancia de la alimentación en el proceso educativo. «Si un niño que no se alimenta bien, no aprende y un docente que no esté bien alimentado tampoco puede ofrecer calidad en la enseñanza», señaló.

También anunció el proyecto de la creación de «La Casa del Educador», un espacio para brindar atención médica y asesoría jurídica a los maestros.

En este mismo sentir, Díaz también se refirió a la situación de los oficiales de policía, proponiendo la restitución de su seguro médico. «Los oficiales policiales también deben tener su seguro como antes. No es posible que no cuidemos a quienes nos cuidan», afirmó.

Respecto a la realidad que viven las universidades, el candidato abogó por el respeto a su autonomía y la colaboración entre estudiantes y autoridades. «Tenemos que reunirnos con los centros de estudiantes; entendiendo que los universitarios tratan de evitar que los políticos se metan en la universidad y hay que respetar eso, pero tenemos que trabajar juntos, asimismo con la directiva para rescatar esos espacios, ya después de eso, establecemos aún mejor los límites, porque no queremos llevar para allá politiquería, sino una gestión de gobierno que trabaje por la universidad», explicó.

Asimismo, propuso la reactivación de un programa de becas para estudios de postgrado en el extranjero. «Tenemos una propuesta para los estudiantes de sacarlos del país a hacer estudios de postgrado a través de un sistema que antes existía y permaneció hasta el 2008 y las cosas buenas hay que retomarlas», anunció.

FALTA DE TRANSPARENCIA

El candidato expresó su disposición a colaborar con las iniciativas nacionales dirigidas al sector educativo, pero, sin embargo, tiene sus propios planteamientos. «Sobre el profesor emprendedor, que plantea el Gobierno, no vamos a interferir con la propuesta nacional, siempre y cuando vayan en beneficio de nuestra gente», aclaró.

También denunció la falta de transparencia en la información sobre el sector educativo en el estado. «Como candidato se me ha hecho difícil conseguir información detallada en cuanto a los planteles y cantidad de educadores, es como si fuera un secreto de Estado, pero tomando en cuenta algunos cálculos, ya estamos trabajando», reveló.

«Pero sí saben cuántos educadores son para mandarles mensajes y presionarlos para que voten por algún candidato en específico, vergüenza debería darles, después de tantos años mandando sin darle respuesta al sector educación», precisó el candidato.

Díaz hizo un llamado a la conciencia de los educadores. «Yo sólo les digo a los docentes que voten con conciencia, porque ese que hoy los presiona, mañana les seguirá dando latigazos», puntualizó.

SISTEMA DE SALUD Y LLAMADO AL VOTO

Por otra parte, realizó fuertes críticas al sistema de salud regional, enfocándose en el estado del Hospital Central de Maracay (HCM). «Han pasado 16 años en el que el mismo sistema de gobierno ha tomado las riendas del estado y la única manera de que ellos mencionen al Hospital Central de Maracay es en campaña», afirmó.

«Un amigo falleció en el HCM hace poco y él me decía siempre que había que hacer algo para recuperar el Hospital Central y justamente fue allí donde me tocó verlo morir, porque los doctores no tenían como atenderlo, aunque hicieron todo lo posible por salvarle la vida. Pero las condiciones allí son muy duras. Vi muchas cosas estando en esa situación, como está la emergencia, la morgue, todo. Hasta el sufrimiento de los familiares afuera expuestos a tantas cosas», relató Díaz conmovido.

Tomando en cuenta esta experiencia, se comprometió a mejorar las condiciones del Hospital. «Nosotros queremos crear las condiciones y vamos a recuperar los quirófanos que de nueve, a duras penas están funcionando tres», anunció.

Sin embargo, insistió en que la clave es la participación ciudadana y al uso del voto como herramienta de cambio. «No nos podemos quedar en la casa esperando a que alguien haga algo por nosotros; yo como joven tengo que incentivar al voto, porque es la única herramienta que tenemos, porque yo no tengo armas y no creo en eso tampoco, no quemo caucho, soy asmático; yo sí creo que habrá un cambio, pero se va a generar a través del sufragio y yo tengo fe que si el día 25 gano las elecciones, el 26 podemos estar haciendo la comisión de enlace tranquilamente», expresó.

«Es más, es hasta un reto para el Presidente, que haya transparencia y que nos entregue la Gobernación del estado Aragua, porque Venezuela saldría de esa estigmatización que le tienen en el mundo, de que somos malos, que somos criminales. Aquí en Aragua van a ver a un joven trabajador llevando las riendas», afirmó.

El candidato se comprometió a trabajar en colaboración con el Gobierno, pero al mismo tiempo presentará un plan integral para el desarrollo del estado. «Nosotros al Ejecutivo Nacional le vamos a entregar un plan integral de la región, más allá de las diferencias políticas y sé que el mismo terminará apoyando al estado Aragua», aseguró.

NO MÁS PONCIO PILATO

Asimismo, criticó a los líderes opositores que promueven la abstención. «Le digo a otros líderes opositores que están llamando a la abstención que no se laven las manos como Poncio Pilato, llamen a nuestra gente a votar con conciencia», enfatizó.

El candidato también hizo referencia a la situación política del país y la necesidad de asumir responsabilidades. «En el 2015 hubo un proceso electoral donde se ganó una Asamblea Nacional, pero no asumieran su responsabilidad como tal y se enfocaron en problemas personales y en quitar cuadros», concluyó.

Entre otras cosas, Gonzalo Díaz presentó sus propuestas para mejorar la calidad de vida de los aragüeños, enfocándose en la entrega de títulos de propiedad y la mejora de los servicios de salud y deporte.

En este sentido, anunció su compromiso con la regularización de la propiedad de viviendas. «El primer decreto que voy a firmar como Gobernador es la aprobación de títulos de propiedad, a los que antes eran de Invivar», afirmó.

El candidato también se comprometió a presionar al Gobierno nacional para la entrega de títulos de propiedad a los habitantes de apartamentos con adjudicaciones pendientes. «Y voy a presionar al Presidente para entregarle los títulos a las personas que tienen apartamentos, que lo que tienen es una adjudicación, porque nuestra gente merece su título de propiedad», declaró.

En materia de salud, el candidato propuso la ampliación de la cobertura de ambulancias. «Queremos poner una ambulancia por parroquia, son 50 y no me pueden decir que no se puede, porque en Libertador tenemos 6 y ahora queremos tener una tipo UCI», anunció.

Díaz también presentó propuestas para el desarrollo del deporte en el estado. «A través del IRDA queremos trabajar con las escuelas deportivas, de forma directa, sin necesidad de un padrino», explicó. El candidato busca descentralizar el apoyo a las escuelas deportivas y garantizar un acceso más equitativo a los recursos.

CHIQUINQUIRÁ RIVERO | elsiglo

fotos | JOEL ZAPATA

