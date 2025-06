Golf venezolano buscará título Panamericano Júnior

María Mercedes Tablante, Isabella Flores, Alejandro Rivas y Andrés Martínez disputarán por Venezuela el torneo de golf de los II Juegos Panamericanos Júnior Asunción 2025.

Tablante es la actual bicampeona nacional amateur y jugará el U.S. Girls Júnior Championship

«He jugado muchos campeonatos suramericanos. Recientemente fui escogida para integrar el equipo a la Copa Los Andes, el mejor torneo que he podido jugar en mi vida. También he participado en el WALA (Womens Amateur Latin America), donde he jugado con golfistas del área, pero si, es primera vez que voy a estar en los Panamericanos y la verdad que si se siente diferente, porque es algo que no he hecho y estoy súper emocionada», expresó Tablante, ganadora del Abierto de Venezuela.

Tablante es la actual bicampeona nacional amateur y jugará el U.S. Girls Júnior Championship se disputará del 14 al 18 de julio. «Todos estos torneos me dan la ilusión de que alguno llegará, que podré llevar el nombre de Venezuela lo más alto posible y espero que se logre».

«La verdad cuando me llegó la noticia…estoy muy emocionada», contó con satisfacción Isabella Flores. «Me estoy preparando mucho para ese gran torneo. Primera vez que voy y representar al país, siempre es un gran honor. Siempre ha sido una de las metas a cumplir. Ir a Paraguay de nuevo va a ser muy chévere.

Tablante y Flores tienen la afinidad desde muy pequeñas, al ser ambas de Lecherías en el estado Anzoátegui. «Crecí con ella jugando, nos conocemos desde pequeñas y siempre es muy bueno viajar con ella. No lo veo como un tema de presión, sino tratar de relajarme y hacer lo mejor».

En la rama masculina, Alejandro Rivas y Andrés Martínez, ambos de Caracas, serán los representantes. «Me lo tomo con mucha emoción ya que es una oportunidad que se da muy poco cada cierto tiempo. Es una oportunidad para poder demostrar de lo que estoy hecho y por lo que he entrenado todos estos años. Demostrar que tengo buen juego y a darlo todo», expresó Martínez, campeón del torneo clasificatorio juvenil de Venezuela y quien junto a Rivas viene de participar en el Campeonato Nacional Amateur de México.

«Los greens son un poco más rápidos que acá en Venezuela y las canchas suelen ser un poco más estrechas, por lo que debes pegar tiros más rectos y precisos», explicó Martínez sobre los campos en Paraguay. El torneo panamericano se disputará en las instalaciones de Asunción Golf Club, par 72 de 6159 yardas, diseñado por William Amick en 1926.

«Hay una satisfacción bastante grande. Competir en un escenario más grande y jugando el deporte que amamos. La verdad es que es complicado clasificar y requiere mucho esfuerzo. Y cuando todo ese esfuerzo que le pones te da la tranquilidad y te da la oportunidad de jugar estos torneos tan grandes y de competir, siempre uno se siente bien», aportó Rivas, séptimo en el XL Abierto de Venezuela 2025.

«Tiene una importancia más grande al ser torneos que se disputan cada cierto tiempo. Lo mejor no es ponerse la presión encima. Pero también eso está siempre allí presente. «Lo quiero hacer bien y hacerlo mejor que lo normal», aseguró.

El golf en los II Juegos Panamericanos Júnior Asunción 2025 se disputará del 18 al 23 de agosto próximo.

