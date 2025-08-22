El gobierno de Estados Unidos revisará los registros de más de 55 millones de personas extranjeras que poseen visas estadounidenses vigentes por posibles violaciones que podrían llevar a la deportación.

Gobierno de EE.UU. revisará registros de 55 millones de extranjeros.

El Departamento de Estado aseguró a The Associated Press que todos los titulares de visas de Estados Unidos, que pueden incluir turistas de muchos países, están sujetos a una “evaluación continua” con el objetivo de detectar cualquier indicio de que podrían ser inelegibles para obtener el permiso de entrar o permanecer en Estados Unidos.

Ante ello, afirmó que, de encontrar tal información, la visa será revocada y, si el titular de la visa está en Estados Unidos, estará sujeto a deportación.

El año pasado había 12,8 millones de titulares de tarjetas de residencia y 3,6 millones de personas con visas temporales en el país, según el Departamento de Seguridad Nacional.

El Departamento de añadió que estaba buscando indicadores de inelegibilidad, incluidos indicadores de permanencia excesiva, actividad criminal, amenazas a la seguridad pública, participación en cualquier forma de actividad terrorista o apoyo a una organización terrorista.

“Revisamos toda la información disponible como parte de nuestra evaluación, incluyendo los registros de aplicación de la ley o de inmigración o cualquier otra información que salga a la luz después de la emisión de la visa que indique una posible inelegibilidad”, detalló el Departamento de Estado.

Julia Gelatt, directora asociada del programa de política de inmigración de Estados Unidos en el Instituto de Política Migratoria, señaló que la cifra de 55 millones deja entrever que algunas de las personas sujetas a revisión estarían actualmente fuera de Estados Unidos con visado de turista de entradas múltiples.

Cuestionó además el valor de gastar recursos en personas que tal vez nunca regresen al país.

Suspendidas visas de trabajo a camioneros extranjeros

Estados Unidos también dejará de emitir visas de trabajo para los conductores de camiones comerciales, informó el secretario de Estado Marco Rubio el jueves en la red social X.

Aseguró que el cambio entrará en vigor de inmediato.

«El creciente número de conductores extranjeros que operan camiones con remolque de gran tamaño en las carreteras estadounidenses pone en peligro la vida de los estadounidenses y socava el sustento de los camioneros estadounidenses».

Esta decisión se produce pocos días después de que el camionero indio Harjinder Singh fue arrestado en Florida, acusado de tres cargos de homicidio por un accidente al hacer un giro en U en una zona no autorizada, reseñó Efe.

