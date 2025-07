Florinda Meza, actriz mexicana icónica por su papel de Doña Florinda en ‘El Chavo del 8’, ha vuelto al centro de la atención mediática tras una contundente respuesta a quienes, según sus palabras, han intentado desacreditarla públicamente.

Florinda Meza: “No voy a permitir que sigan manchando mi nombre”

La actriz, de 75 años, publicó un video en sus redes sociales donde muestra su molestia y se defiende frente a los rumores y acusaciones que han circulado en los últimos días.

«No voy a permitir que sigan manchando mi nombre, ni el de Roberto», dijo Meza. «Han inventado cosas terribles, han manipulado declaraciones, y lo peor es que hay quienes lo creen. Yo siempre he sido respetuosa, pero esto ya pasó el límite», expresó con una mezcla de tristeza y determinación.

Las declaraciones de Meza surgieron como respuesta a una serie de comentarios en redes sociales y en programas de espectáculos, donde se le ha acusado de haber tenido actitudes autoritarias con el elenco de ‘El Chavo del 8’ y de haber controlado aspectos de la vida profesional de Gómez Bolaños durante sus últimos años.

Estos señalamientos, muchos de ellos anónimos o provenientes de entrevistas recicladas, han circulado insistentemente, reavivando viejos conflictos dentro del universo Chespirito.

«No fui una bruja, fui una mujer que amó y cuidó a su compañero hasta el último día», dijo Meza en el video, que acumula miles de comentarios de apoyo en X e Instagram.

«Me dolió cuando dijeron que me aproveché, cuando insinúan que fui interesada. Yo estuve ahí en sus momentos más frágiles, cuando muchos ya se habían ido», agregó.

«Que hablen de mí, lo acepto. Pero que no inventen ni ensucien lo que fue una historia real de amor y trabajo», comentó y afirmó que tomará acciones legales si continúan difamándola públicamente, sin dar más detalles al respecto.

El video, que ya se ha viralizado, ha generado reacciones mixtas. Mientras una gran parte del público la apoya y la defiende, otros insisten en criticar su rol dentro del grupo que dio vida a una de las series más queridas de la televisión latinoamericana.

«Hoy me toca hablar claro, con la frente en alto. Y no porque me sienta débil, sino porque estoy más fuerte que nunca», con estas palabras culminó su mensaje.

