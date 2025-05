Flores de poder

Wilmer Flores volvió a inscribir su nombre en una lista histórica, como se ha hecho habitual en lo que va de temporada, sin importar lo difícil que parezca. El inicialista conectó tres jonrones, incluido un gran slam, con ocho carreras impulsadas, para guiar el triunfo de los Gigantes 9-1 contra los Atléticos, en el Oracle Park.



El pelotero venezolano ya tiene diez cuadrangulares esta temporada

Es la primera vez en la historia de las Grandes Ligas que un venezolano reúne una jornada de ese calibre. De hecho, desde 1920, cuando las remolcadas se convirtieron en una estadística oficial, Flores es el quinto toletero que consigue un encuentro de ese calibre, detrás de Joc Pederson (24/05/2022), Willie Mays (30/04/1961, 4 HR), Hank Thompson (03/06/1954) y George «High Pockets» Kelly (14/06/1924), de acuerdo con la analista de MLB.com, Sarah Langs. Del reducido grupo, Mays y Kelly forman parte del Salón de la Fama.

«Nunca sabes lo que verás cuando vienes al estadio, ¿no es cierto? Siempre tengo en mente conseguir un buen partido, pero cuando lo haces es algo difícil de creer. Sabes cuán complicado es este juego y, definitivamente, es bonito ayudar al equipo», declaró Flores, después del encuentro a MLB.com, justo antes que el dominicano Willy Adames le diera un baño de agua fría para celebrar su hazaña.

Flores sacudió su primer estacazo de vuelta completa en la jornada durante el tercer inning, con las almohadillas congestionadas, frente a J. P. Sears.

Luego de un épico duelo, en el décimo envío del abridor zurdo rival, el valenciano devolvió una recta de cuatro costuras a 106,8 millas por horas. El misil recorrió una distancia de 379 pies, entre los jardines izquierdo y central, según los cálculos de Statcast.

Fue la bola bateada más fuerte de Flores en la temporada, tras llegar al encuentro con un promedio de velocidad de sus conexiones de 84,9 mph, lo que lo ubicaba en el segundo percentil en las Grandes Ligas en 2025, de acuerdo con Baseball Savant.

Sus otros dos cuadrangulares, en el sexto ante el relevista dominicano Michel Otáñez (99,6 mph), con dos en base, y en el octavo contra Anthony Maldonado (99,4 mph), también llegaron frente a rectas.

Wilmer Flores se apuntó su conexión más fuerte de la temporada con 106,8 mph

«En mi primer turno (en la primera entrada) estuve atrás contra la recta y no quería estar en esa posición otra vez, porque sabía que me la iban a tirar», apuntó Flores. «Antes de ese grand slam, hice el ajuste y usé la parte inferior de mi cuerpo… A partir de allí, me sentí centrado y conseguí un par de rectas más».

Con su actuación, el toletero derecho elevó a 41 sus vuelacercas en el Oracle Park, más que en cualquier otro estadio en el que ha aparecido, superando lo que hizo en el Citi Field (49), durante su etapa con los Mets de Nueva York.

«Siempre me ha gustado jugar aquí, sabes. En algunos parques sólo te sientes bien, incluso cuando no jugaba con los Gigantes y venía de visita. Así que es provechoso estar aquí», destacó Flores, que mejoró su línea ofensiva a .266/.318/.468, con .786 de OPS, en 44 desafíos.

En el noveno tramo, Adames fletó la última anotación de San Francisco. De no ser por esa rayita Flores se habría unido a una lista de bateadores, que por ahora cuenta con tres miembros, que lograron llevar al plato todas las carreras de su equipo (desde 1920). Se trata de Mike Greenwell (02/09/1996, 9 CI), Bob Johnson (12/06/1938, 8 CI) y «High Pockets» Kelly (14/06/1924, 8 CI), informó Langs.

Sin embargo, de acuerdo con los datos de OptaSTATS, Flores ahora aparece junto con el inmortal Yogi Berra, como los únicos ligamayoristas en producir el 80% de las anotaciones en un juego (mín. 10 carreras en total). El legendario receptor de los Yanquis de Nueva York lo hizo el 3 de julio de 1957 (8 CI en la victoria 10-0 vs Medias Rojas de Boston).

Wilmer Flores elevó a 10 sus jonrones en la campaña y a 41 sus remolcadas, cifra tope en las Mayores, igualado con Aaron Judge, de los Yanquis.

Para tener una mejor idea del significado de esos guarismos, de mantener el ritmo «El Catire» terminaría la temporada con 36 cuadrangulares y 148 impulsadas. Una combinación que han conseguido Willie Mays (49 HR, 141 CI, 1962), Orlando «Peruchín» Cepeda (46 HR, 142 CI, 1961) y Mel Ott (42 CI, 151 CI, 1929), en la historia de los Gigantes, de acuerdo con Baseball-Reference. Si lo consigue, se unirá a íconos no sólo de la franquicia, si no de la MLB.

Entre los venezolanos, apenas Andrés Galarraga lo ha conseguido tanto en 1996 (47 HR, 150 CI) como en 1997 (41 HR, 140 CI), con el uniforme de los Rockies de Colorado.

elsiglo

CJL