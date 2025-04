Feligresía maracayera dio inicio a la Semana Santa

Como parte de las actividades religiosas programadas para la Semana Santa, la Diócesis de Maracay llevó a cabo en las adyacencias de la Catedral de Maracay, municipio Girardot, una misa solemne presidida por monseñor Enrique Parravano, para conmemorar el Domingo de Ramos y la acostumbrada bendición de las palmas, donde un centenar de aragüeños participaron en el evento religioso, demostrando toda su fe y esperanza.



El Domingo de Ramos es una celebración que marca el inicio de la Semana Santa y rememora la entrada de Jesús en Jerusalén cuando se colocaron ramas de palma en su camino, antes de su arresto el Jueves Santo y su Crucifixión el Viernes Santo. Es por ello que se acostumbra que durante las ceremonias se bendigan las palmas o ramos y se realicen procesiones en las comunidades.

En este sentido, el párroco de la Catedral de Maracay, padre Jesús Díaz, expresó que con gran alegría celebraron el Domingo de Ramos, donde la iglesia recibió a Jesús como rey de la vida, «esa bella tradición de que en cada hogar se coloca una cruz de palma, es dejar que Jesús entre a las familias, en nuestros hogares y que esta Semana Santa sea de mucha fe y esperanza, sobre todo en este año jubilar que el Papa Francisco nos ha convocado, un año dedicado a la esperanza, que nunca falte la esperanza en nuestra vida».



Asimismo, Díaz añadió que cuentan con un extenso cronograma de actividades para la Semana Mayor, donde las personas podrán participar en unión y esperanza, de igual manera se tienen previstos varios encuentros especiales para los niños y jóvenes.

Por otro lado, los feligreses mencionaron que estos días son propicios para compartir en familia y fortalecer el amor en cada uno de los hogares, «participar en estas actividades religiosas nos ayuda a encontrarnos con nosotros mismos, nos da paz y calma luego de la rutina del día a día, la misa de hoy estuvo excelente y a partir de aquí damos inicio a la Semana Santa», dijo Iraida Tineo.

También te puede interesar: Santacrucenses renovaron su Fe durante el domingo de Ramos

Este es el inicio de una semana cargada de espiritualidad, reflexión, fe y agradecimiento por el que dio su vida por todo su pueblo, es por ello que la comunidad religiosa invita a todos los aragüeños a participar en las diferentes actividades que con mucho cariño han preparado.

Programación de actividades Diócesis de Maracay

Lunes 14: Santa Eucaristía- Jesús atado en la columna

5:30 p.m. en las adyacencias de la Catedral

Martes 15: Santa Eucaristía-Jesús Cautivo

5:30 p.m. en las adyacencias de la Catedral

Miércoles 16: Misa solemne- Jesús de Nazaret

8:30 a.m. en las adyacencias de la Catedral

5:00 p.m. Santa Eucaristía

en el barrio El Carmen

5:30 p.m. Procesión del Nazareno

Salida desde la Catedral/Av. Bolívar

Jueves 17: Misa solemne

5:30 p.m. en el Santuario Madre María

Viernes 18: 4:00 p.m. Obra Pasión de Cristo

5:30 p.m. Oficio de la Pasión de Cristo en el Santuario Madre María

Sábado 19: 7:00 p.m. Santa Eucaristía, vigilia pascual en el Santuario Madre María.

Domingo 20: 9:00 a.m. Domingo de Resurrección, Santa Eucaristía en las adyacencias de la Catedral.

11:00 a.m. Santa Eucaristía en el barrio El Carmen

FABIOLA RODRÍGUEZ | elsiglo