Fedeagro asegura que Venezuela exporta 10% de su producción de café

Pedro Vicente Pérez, director ejecutivo de Fedeagro, aseguró que Venezuela exporta 10% de su producción de café, unos 110.000 quintales al año de los 1.200.000 quintales anuales que se producen.

Pérez señaló que, según reseñó El Impulso, esas ventas en el exterior implican ingresos por el orden de 30 millones de dólares anuales, de los 375 millones de dólares que genera el sector cafetalero venezolano.

Además, indicó que Lara, Portuguesa, Táchira, Mérida y Trujillo son los estados con mayor producción y consumo de café en Venezuela.

Otros estados como Barinas, Zulia, Carabobo, Aragua, Yaracuy, Falcón, Anzoátegui, y Sucre, también están en la lista de producción, pero en menor proporción.

Sobre el consumo per cápita de café, según datos de Fedeagro, este se ha ido recuperando y actualmente ronda los 2 kilos al año. Sin embargo, a pesar del repunte, los números se mantienen por debajo de hace unos 12 años, cuando se consumían un aproximado de 3 kilos per cápita.

elsiglo con información de El Nacional

LG