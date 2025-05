El FC Barcelona femenino levantó este domingo su sexto título consecutivo de la Liga F, el décimo de su historia, tras derrotar al Betis por 9-0 en Sevilla, en la penúltima jornada del campeonato.

FC Barcelona femenino levanta su sexta Liga F consecutiva.

Las culés suman 81 puntos, seis más que su máximo perseguidor, el Real Madrid, que este domingo empató con el Tenerife (1-1).

Este curso el Barcelona acumuló en liga 27 victorias y dos derrotas, además de 122 goles a favor y tan solo 16 en contra, reseñó AFP.

El equipo catalán, clasificado a las finales de Copa de España y de Liga de Campeones, aspira a repetir el triplete de la temporada pasada.

Las pupilas de Pere Romeu han estado más irregulares en esta campaña, en la que han encajado dos derrotas, en comparación con la temporada pasada cuando quedaron invictas.

Pero, este domingo, lograron el título de manera espectacular con nueve tantos, tres de ellos de Claudia Pina, que mandaron al conjunto bético a la segunda división.

El Barcelona, ​​que ya ha ganado la Supercopa de España, se enfrentará el 24 de mayo al Arsenal en Lisboa en la final de la Liga de Campeones, con el objetivo de ganar el trofeo por tercer año consecutivo.

Además, el equipo de Romeu se medirá al Atlético de Madrid en la final de la Copa de la Reina el 7 de junio.

«Hemos pasado momentos donde la gente desde fuera no creía tanto en nosotras, o que cuando había un resultado que no era favorable ya decían que el Barça no era el mismo de otros años. Me quedo con mis compañeras, con la manera de crecer desde dentro como equipo. Y de seguir ganando», aseguró Claudia Pina, tras celebración del título, en declaraciones a El País.

«Es el trabajo de toda la temporada. Cada vez los equipos son mejores, nos juegan mejor y los resultados son más pequeños», añadió.

