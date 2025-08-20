La cantante colombiana Fanny Lu lanzó este miércoles el videoclip de su nuevo sencillo ‘Otra Partida’ con la artista y presentadora de televisión mexicana Yuri, referente por su larga trayectoria musical que inició en 1979.

Fanny Lu y la leyenda Yuri, juntas en el nuevo video de «Otra Partida».

«Es una mujer que se ha reinventado una y otra vez, y eso es justo lo que queremos decir: que siempre se puede volver a empezar», afirmó la artista colombiana, oriunda de la ciudad de Cali (suroeste), que debutó en 2006 con el álbum ‘Lágrimas Cálidas’.

El videoclip, que se grabó en México, busca retratar el poder de la amistad «incluso cuando todo se derrumba».

En él, la protagonista, Fanny Lu, que está en una fiesta callejera, «se deja envolver por la alegría, el cariño y la complicidad de quienes le rodean» tras una ruptura amorosa y «decide volver a jugar otra partida en el amor, pero esta vez desde el amor propio», señaló su equipo en un comunicado.

La cantante colombiana celebra este año dos décadas de trayectoria musical con ‘Una vida bien vivida’, un disco de 10 canciones que incluye colaboraciones con artistas como el venezolano Carlos Baute, la colombiana Ana del Castillo o la banda estadounidense Bacilos.

Aunque durante años lanzó sencillos y estuvo activa en programas de televisión como ‘La Voz Kids Colombia’, este es el primer álbum de estudio de Fanny Lu en 14 años.

EFE

MG