Exigen justicia por la muerte de motorizado en Av. Aragua

Familiares de Héctor Toribio Marval Manamá, de 35 años, fallecido en un accidente de tránsito ocurrido este miércoles a las 5:30 de la tarde en la avenida Aragua con Fuerzas Aéreas, desmintieron la versión inicial que indicaba que el motorizado se había estrellado contra un brocal.

Héctor Toribio Marval Manamá, muerto

Pedro González, sobrino de la víctima, se presentó en la redacción del diario elsiglo en la avenida Bolívar Oeste para aclarar los hechos y exigir justicia ante los tribunales de la región.

Según González, su pariente no colisionó por sí mismo, sino que fue embestido por un vehículo que realizó un giro en «U» de forma imprudente en la mencionada avenida, causándole la muerte de manera casi instantánea.

«Yo me adelanté en mi moto y él venía más atrás en su vehículo de dos ruedas», relató González. «Llegué primero a la casa y al poco rato, como no llegó, me regresé a buscarlo, cuando me consigo con la novedad».

Detalló que él y su familiar regresaban de la urbanización El Centro, en Maracay, donde se encontraban realizando trabajos de remodelación en una edificación, y se dirigían a su residencia en Santa Rita, municipio Francisco Linares Alcántara.

Sitio donde ocurrió la tragedia vial

Testigos del suceso afirmaron que un vehículo cuyo conductor giró imprudentemente en ese tramo de la avenida, atropelló a Marval Manamá, provocando que cayera al pavimento y sufriera un golpe fatal.

La persona, visiblemente impactada por la muerte del trabajador, enfatizó que su ser querido no cometió ninguna infracción de tránsito, sino que la responsabilidad recae completamente en el conductor del otro vehículo, quien, según él, ahora estaría siendo «protegido».

González recordó que las autoridades de Tránsito Terrestre conocen bien que en ese tramo de la avenida Aragua, en la ciudad de Maracay, está estrictamente prohibido realizar giros en «U».

El declarante informó que el conductor presuntamente responsable se encuentra detenido y será presentado ante los tribunales de Maracay. En nombre de toda la familia, Pedro González hizo un llamado contundente a la justicia, dirigiéndose directamente al fiscal general de la República, Tarek William Saab. «Exigimos justicia. Ese hecho vial no puede quedar impune», sentenció.

LUIS ANTONIO QUINTERO | elsiglo

CJL