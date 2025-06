Estrangularon y ocultaron cadáverde contadora debajo de una cama

En tiempo récord, funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), lograron esclarecer el femicidio de una contadora pública, quien fue reportada como desaparecida el pasado miércoles 4 de junio y localizada sin vida con aparente signos de estrangulamiento, debajo de una cama durante la madrugada de este sábado 7 de junio en una vivienda ubicada en la comunidad Emmanuel del sector Mata de Café, parroquia Villa de Cura, municipio Zamora, estado Aragua.

Oriannys Juvenais Rivas Hernández, muerta

De acuerdo a la información proporcionada a los medios, la víctima fue identificada como Oriannys Juvenais Rivas Hernández, de 26 años de edad, quien residía en el sector Vuelvan Caras en Villa de Cura.

Por ese suceso que conmocionó a los habitantes del municipio Zamora, las comisiones del Cicpc aprehendieron a dos ciudadanos, uno de ellos identificada como Ariadna Desirée Flores Parra, de 23 años, y un adolescente de 17 años, cuyo nombre cifrado es J.E.M.P.

De acuerdo a la versión de los vecinos de la comunidad, ambos ciudadanos son señalados presuntamente de participar en el crimen.

Se conoció asimismo que la hermana de la contadora, la vio por última vez a las 8:00 p.m. del miércoles en las adyacencias de la bodega «José Olivar» que está en la calle Principal de Mata de Café, ya que iba camino a una vivienda de la calle La Arenera, lugar donde fue citada por sus victimarios para pagarle un dinero que le debían desde hacía unos días.

Funcionarios del Cicpc hallaron el cadáver la madrugada de ayer

La pariente reveló que no tuvo más comunicación con Oriannys Juvenais desde esa noche, y notificaron su desaparición a los funcionarios del Cicpc, adscritos a la Delegación Municipal Villa de Cura, quienes inmediatamente realizaron las investigaciones para localizar a la ciudadana.

Durante las labores de campo, los detectives e inspectores de la Policía Científica lograron ubicar la vivienda de la calle La Arenera, en la comunidad Emmanuel, que se trataría de una casa improvisada pintada de azul, donde sería el punto de encuentro de la contadora con sus deudores.

Extraoficialmente se conoció que la comisión del Cicpc sostuvo una conversación con Ariadna Desirée y el menor de 17 años, la madrugada del sábado, quienes trataron de convencer que la contadora nunca llegó a esta vivienda.

No obstante, los sabuesos no fueron convencidos y los residentes del inmueble no impidieron que la comisión entrara e inspeccionaran el lugar, hallando el cadáver de Oriannys Juvenais en fase de descomposición debajo de la cama de uno de los cuartos.

Los detectives descubrieron que la mujer de 26 años llegó al sitio el miércoles, donde tuvo un altercado por el dinero que le debían con uno de los victimarios, y éstos decidieron sin titubear estrangularla para así acabar con su vida y ocultar el cadáver en el cuarto.

Los detectives documentaron mediante estudios criminalísticos toda la escena del crimen, para luego trasladar el cuerpo de la contadora a la morgue del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf) para que le hicieran la autopsia de ley.

Ariadna Desirée Flores Parra y el menor de 17 años fueron detenidos al ser señalados de cometer el homicidio. Las investigaciones siguen en marcha y se espera que en las próximas horas salgan a la luz nuevos datos en este macabro crimen.

AGRADECIÓ AL CICPC

La señora Hernández, junto a su hijo, pidió justicia

Por su parte, la madre de la contadora que acudió en la mañana de este sábado a la Morgue de Caña de Azúcar, acompañada de uno de sus hijos, agradeció el trabajo realizado por los funcionarios.

«Aunque localizamos a nuestra hija ya muerta, el Cicpc acabó con nuestra pesadilla por localizar a la muchacha. Fueron momentos de desespero por encontrar a Oriannys Juvenais Rivas», agregó la señora sumida en un dolor desgarrador.

Los funcionarios detuvieron a dos personas. Realizaron su trabajo en tiempo récord, y a través de los medios de comunicación social «exigimos todo el peso de la ley contra los culpables del vil asesinato», expresó la ciudadana.

Agregó que su hija salió a cobrar un dinero en dólares, pero no dijo el monto, y misteriosamente desapareció la noche del miércoles. La señora reiteró su agradecimiento al Cicpc.

EGRESÓ DE LA UNERG

Asimismo, expresó que su hija se forzó por estudiar y culminó con éxito su carrera universitaria en San Juan de los Morros. Curso estudios de Contaduría en la Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallegos.

Tras culminar su carrera, la muchacha se independizó y se dedicó a su trabajo e igualmente ejercía la actividad comercial. Se ganaba la vida honradamente. Ella era muy apreciada y querida en su entorno de amistades y familiares.

