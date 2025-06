El actor estadounidense Eric Dane, famoso por su trabajo en series como Grey’s Anatomy o Euphoria y que en abril anunció que padece esclerosis lateral amiotrófica (ELA), señaló este lunes que perdió el control de su brazo derecho.

Eric Dane sobre el avance de la ELA: “Mi lado derecho ha dejado de funcionar”.

«Dejó funcionar por completo», dijo en una entrevista con Diane Sawyer en el programa Good Morning America.

Dane, de 52 años, señaló estar preocupado por cómo el avance de la enfermedad pueda afectar sus otras extremidades.

«Tengo un brazo funcional. Mi lado dominante. Mi lado izquierdo funciona, mi lado derecho ha dejado de funcionar por completo. Siento que quizás en un par de meses más tampoco podré tener la mano izquierda. Es preocupante», apuntó.

Aunque todavía es capaz de caminar, teme no poder hacerlo en un futuro cercano.

El actor recordó que antes de ser diagnosticado notó una pérdida de sensibilidad pero no le dio importancia. Pensaba que tal vez había usado demasiado el teléfono móvil y que su mano estaba cansada.

«Unas semanas después noté que había empeorado un poco. Así que fui a ver a un especialista en manos, quien me envió a otro especialista. Fui a ver a un neurólogo, quien me envió a otro y me dijo: ‘Esto está muy por encima de mi nivel profesional«, añadió.

Más detalles sobre Eric Dane

Al cabo de nueve meses le comunicaron que padecía ELA. «Nunca me olvidaré de esas tres letras», recalcó el actor, que está casado y es padre de dos adolescentes de 15 y 13 años de edad.

La ELA es una enfermedad neurodegenerativa progresiva que afecta a las neuronas motoras, es decir, las células nerviosas encargadas de controlar los músculos voluntarios, como caminar, hablar, tragar o incluso respirar.

Dane está casado con Rebecca Gayheart. Su relación es un tanto especial, ya que en 2018 ella le solicitó el divorcio citando diferencias irreconciliables, petición que canceló en marzo.

«Hablo con ella todos los días», dijo Dane en la entrevista, visiblemente emocionado. «Hemos logrado convertirnos en mejores amigos y mejores padres, y ella es mi, probablemente, mayor campeona. Mi apoyo más firme. Y me apoyo en ella», agregó, según US Weekly.

El actor también sostuvo que ahora está muy enfocado en su familia. «Al final del día, todo lo que quiero es pasar tiempo con mi familia y trabajar un poco si puedo… Son amadas. Ellas lo saben», afirmó refiriéndose a sus hijas.

