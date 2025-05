elsigloTV fue el epicentro de la opinión electoral

Una vez más, el estudio de elsigloTV se convirtió en el epicentro de la opinión electoral, en el marco de las elecciones que ayer renovaron el esquema de gobernaciones, así como las bancadas de la Asamblea Nacional y los parlamentos regionales.

Durante esta jornada comicial, varios dirigentes políticos, tanto de la oposición como del oficialismo, estuvieron de visita en el edifico azul, donde conversaron con nuestro equipo periodístico sobre el tema de fondo, la democracia, y la coyuntura que significó el proceso electoral del día de ayer.

Martínez: «Si no votas, después no te quejes»

El candidato a la Gobernación del estado Aragua, Luis Eduardo Martínez, compartió sus impresiones sobre la jornada electoral de este 25 de mayo en una entrevista con el diario elsiglo. Destacó la rapidez y amabilidad del proceso de votación, calificándolo de «muy emocionante» al sufragar en su antiguo colegio de bachillerato.

Martínez relató que su experiencia en la mesa electoral fue sumamente fácil, tardando apenas 30 segundos en ejercer su derecho. Asimismo, reflexionó sobre como se han venido desarrollando los procesos electorales regionales. «Desde hace muchos años hay mayor abstención que en las presidenciales», señaló.

Sin embargo, para Martínez, renunciar al derecho al voto es «inaceptable», especialmente considerando el largo camino que tuvo que recorrer Venezuela para conquistarlo, «después de 150 años de historia republicana».

Destacó además que adicional a los cargos regionales, el candidato hizo hincapié en la relevancia de la elección de la Asamblea Nacional, un cuerpo legislativo que tendrá la responsabilidad de «dar forma constitucional y definir el modelo de Estado de Venezuela».

El candidato también hizo un reconocimiento al personal del CNE y al Plan República por su «gran profesionalismo», señalando que las auditorías previas al proceso generaron confianza en la jornada.

Finalmente, Martínez dejó un mensaje claro para aquellos que decidieron no votar: «A los que han decidido no votar, sólo les digo una cosa: está bien, no voten, pero después no se quejen».

Díaz: «Fue una jornada electoral activa, aunque no masiva»

Gonzalo Díaz, candidato a la Gobernación del estado Aragua, ofreció sus impresiones sobre la jornada electoral de este domingo en una entrevista con elsiglo TV, destacando una participación «activa, aunque no masiva» y enfatizando el voto como única vía para el cambio político en Venezuela.

Díaz, quien ejerció su derecho en el municipio Libertador, reportó un proceso «muy rápido» en los centros de votación y agradeció la asistencia de la ciudadanía. El aspirante a la Gobernación resaltó que a pesar de que la afluencia no fue tan densa como se desearía, los votantes salieron «poco a poco».

La única incidencia reportada por Díaz en la mañana fue en su centro de votación, donde las mesas 2 y 3 estuvieron paralizadas temporalmente por la falta de miembros de mesa, aunque la situación estaba siendo resuelta por la coordinadora.

El candidato hizo un llamado a la participación, instando a los aragüeños a no ceder ante las campañas de abstención. «Si el pueblo aragüeño quiere un cambio político en Aragua, en el país, aquí en Venezuela, que salga a ejercer su derecho al voto», sentenció.

Dirigiéndose directamente a quienes promueven la abstención, Díaz expresó: «No sean egoístas, porque los que estamos aquí dentro, en Venezuela, sabemos lo que estamos viviendo y no tenemos otra herramienta más que el voto».

Campos: «El voto es la única opción de cambio»

Rodrigo Campos, candidato a la Gobernación del estado Aragua, destacó en una entrevista concedida a elsigloTV durante la jornada electoral de este 25 de mayo, la necesidad de utilizar el voto como una forma de protesta contra el Gobierno de Nicolás Maduro.

Campos lamentó el impacto de la desinformación en la participación ciudadana, pero subrayó que a pesar de la desconfianza y la desmotivación, es fundamental que la gente ejerza su derecho. El candidato aseguró que estas elecciones representan una oportunidad crucial para el cambio y que la abstención no es una opción viable en el contexto venezolano.

«Para mí ha sido un día maravilloso porque me paré temprano, estuve en un centro de votación, ejercí mi derecho al voto como protesta, diciéndole a este Gobierno que queremos un cambio, y eso lo voy a hacer siempre que sea posible, siempre a través del voto, donde esté. Nunca descansaré ni perderé una oportunidad para decirle a Nicolás Maduro que quiero que se vaya», sentenció el candidato.

Campos también resaltó el esfuerzo coordinado de las alianzas no afines al PSUV, para garantizar la cobertura en las mesas de votación. «Nosotros hemos podido tener una cobertura en todas las mesas de votación y creo que las tres alianzas que no pertenecemos al PSUV hemos hecho un esfuerzo por la cobertura de las mesas y coordinarnos para que por lo menos todos los electores puedan tener garantizada la presencia no PSUV en sus mesas de votación», explicó.

Por último, fue enfático en la inviabilidad de la abstención en Venezuela. «En Venezuela la abstención no es una opción, porque así vote solo un elector, esa elección queda legitimada. Hay otros países donde se exige constitucionalmente un mínimo de participación, pero ese no es el caso de Venezuela. Por eso la opción de la abstención no tiene sentido», concluyó.

Luces: «El 25 de mayo es reivindicar la lucha histórica»

En medio de la jornada electoral de este 25 de mayo, Guillermo Luces, candidato a la Asamblea Nacional, ofreció sus perspectivas sobre la importancia del voto, destacando que representa una reivindicación de la histórica lucha del pueblo venezolano por la democracia y el cambio.

En una entrevista realizada en los estudios de elsigloTV, Luces enfatizó la naturaleza combativa de los venezolanos. «Es importante reivindicar el sentido de la lucha, porque históricamente los venezolanos somos gente luchadora, somos unos guerreros que hemos estado siempre en el frente de batalla por nuestra familia, por nuestros amigos, por la democracia y eso es lo que significa el 25 de mayo», afirmó el candidato.

Luces hizo un llamado directo a la participación, instando a los aragüeños a no ceder ante la desesperanza. «Hay venezolanos que estamos aquí dando la cara y asumiendo la gran responsabilidad histórica de lograr cambios en el estado y en Venezuela y esos cambios se logran votando», sentenció.

Consciente de la apatía de muchos ciudadanos a ejercer este derecho, envió un mensaje a quienes no salieron a votar: «Le digo a todos los aragüeños que no salieron a votar, que no nos quejemos, que dejemos la lloradera, que salgamos adelante, que salgamos a luchar como hemos luchado siempre, porque siempre hemos tenido héroes como Bolívar y muchos otros que han luchado, pero que también resolvieron los problemas en la negociación, en la votación, en democracia», argumentó.

Para el candidato, la mayor amenaza en este proceso no es el resultado, sino la falta de participación. «Aquí la verdadera derrota es que no salgamos a votar, que no luchemos por Venezuela», concluyó Luces.

Álvarez: «La solución es la participación»

Emer Álvarez, candidato a diputado a la Asamblea Nacional, ofreció sus impresiones sobre el proceso electoral de este 25 de mayo en el estado Aragua, destacando el esfuerzo de la campaña y la importancia de la participación ciudadana como la vía para construir una democracia más activa y sacar al estado de su situación actual.

En una entrevista para el diario elsiglo, Álvarez reconoció que la participación ha sido «muy moderada» en los centros de votación. Sin embargo, considera que este es un paso positivo y que el pueblo de Aragua debe superar el miedo y participar activamente en el proceso electoral. «Le arrebatamos a todos aquellos que apostaban al fracaso de este proceso, esa bandera», sentenció Álvarez.

El candidato subrayó que la solución a los conflictos de Venezuela radica en la participación y el voto. También instó a la autoevaluación por parte del Gobierno, sugiriendo que la baja participación refleja el fracaso de sus políticas durante los últimos 25 años.

De igual manera hizo un llamado a la «ala de la oposición radical» que promueve la abstención, señalando que la ciudadanía no les siguió el juego.

Ferrer: «Los jóvenes jugaron un papel fundamental»

Lipson Ferrer, candidato a legislador por el circuito número dos del estado Aragua (que comprende algunas parroquias del municipio Girardot, el municipio Mario Briceño Iragorry y Costa de Oro), compartió sus impresiones sobre la jornada electoral de este 25 de mayo. En una entrevista con el diario elsiglo, Ferrer destacó la rapidez y facilidad del proceso de votación, contradiciendo las especulaciones de las redes sociales sobre la baja afluencia.

«El proceso para votar fue demasiado rápido», afirmó Ferrer, explicando que la percepción de poca gente o ausencia de colas se debía precisamente a la eficiencia del sistema. Subrayó que la jornada se ha desarrollado en un ambiente de «paz, tranquilidad y mucha camaradería», describiéndolo como un verdadero proceso democrático donde «todos somos iguales».

Ferrer hizo un notable reconocimiento a la participación de las personas de la tercera edad, quienes, según sus palabras, «dieron ejemplo de civismo y participación». Destacó que muchos adultos mayores salieron a votar desde muy temprano, demostrando un compromiso cívico ejemplar.

Asimismo, el candidato celebró la presencia activa de la juventud en las urnas. «Yo soy el candidato más joven a legislador y la emoción de eso es que muchos chamos se ven iguales a nosotros», expresó Ferrer.

«Muchos chamos decían que iban a votar por primera vez y que se sentían identificados con sus candidatos jóvenes postulados, porque incluso nuestra candidata a la Gobernación, Joana Sánchez, también es joven y deportista y eso ha hecho un gran plus en la participación de la juventud», puntualizó el candidato.

Sequera: «Nuestra única arma es el voto»

Donald Sequera, secretario regional de Unión Nacional Electoral, evaluó el desarrollo de las elecciones de gobernadores y legisladores de este domingo en Aragua, destacando un creciente flujo de votantes a lo largo de la jornada.

En una entrevista con elsigloTV, Sequera manifestó su optimismo y consideró el proceso como una oportunidad crucial para fortalecer la democracia en el estado.

Desde tempranas horas de la mañana, Sequera observó una intención de los ciudadanos de ejercer su derecho al voto. Confiamos de que va a ser una jornada muy provechosa para todos, en la cual primeramente es el triunfo de la democracia, que es lo que le hemos explicado a la gente, que nuestra única arma es el voto», afirmó el secretario regional.

Si bien se mostró cauteloso de pecar de «soñador o triunfalista», expresó que la jornada transcurrió de manera favorable para su opción política.

Sequera enfatizó que a pesar de las tensiones previas y las apuestas por una baja participación, la ciudadanía se fue activando progresivamente. «Estamos venciendo las tensiones y a pesar de que muchas personas estaban apostando que no se diera, que la gente no saliera a las calles a votar, puedo decir que en el transcurso de la mañana la gente se ha ido activando», declaró.

Asimismo, valoró positivamente el comportamiento de los organismos involucrados en el proceso. «El Plan República ha sido muy respetuoso, la gente del CNE muy amable, no se ve ninguna mala intención por parte de la representación del CNE, es decir, que tenemos la oportunidad y la garantía de poder manifestar nuestra intención o nuestra opción política a través del voto», concluyó.

Gómez: «La abstención solamente trae hambre y miseria»

El legislador Juan Vicente Gómez, secretario regional del partido UNED en el estado Aragua, instó a la ciudadanía a participar activamente en las elecciones de este domingo, destacando que la participación, aunque inicialmente baja, mostró una mejora en las últimas horas de la jornada.

En un recorrido por centros electorales de Girardot, Mario Briceño Iragorry y Mariño, Gómez reconoció la modesta afluencia de votantes en general. Sin embargo, enfatizó que «en las últimas horas ha salido cierta cantidad de personas en algunos centros», lo cual consideró un desarrollo positivo.

Gómez hizo un llamado directo a los habitantes de Aragua para que salgan a votar por el candidato a gobernador Luis Eduardo Martínez. El legislador subrayó que el voto es la única vía para lograr un cambio democrático y la herramienta fundamental para combatir la abstención. «La única manera de combatir la abstención es saliendo a votar para buscar un cambio democrático», afirmó.

Asimismo, Gómez hizo un llamado a respetar las diversas posturas políticas, pero reiteró con firmeza que la única opción y herramienta que tienen los venezolanos para lograr un cambio verdadero en el estado y en el país, es el sufragio. «La abstención solamente trae hambre y miseria», concluyó.

