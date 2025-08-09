El problema de la basura en MBI es una historia de nunca acabar

Recorridos diarios por diferentes zonas del municipio Mario Briceño Iragorry muestran que el problema con la disposición y recolección de los desechos se ha convertido en una historia de nunca acabar en esta localidad metropolitana.

En Caña de Azúcar persiste el problema de la basura

Un reciente recorrido por la avenida principal de Caña de Azúcar, municipio Mario Briceño Iragorry, mostró el alcance del problema, y aunque haya recolección puntual, la acumulación de basura se reactiva inmediatamente. Y no es solo basura, sino escombros y hasta animales muertos.

Hasta vienen personas de otras zonas a botar la basura

«El camión estaba pasando 3 veces a la semana, pero a veces dura una semana sin uno poder botar la basura. Por eso las personas sacan los desperdicios a la avenida, porque lastimosamente si dejamos esas bolsas en casa creamos un foco de insalubridad, hasta animales se pueden generar», lamentó.

Efectivamente, la falta de un servicio de recolección de desechos constante ha provocado que muchos residentes opten por arrojar sus desperdicios en la avenida, transformando la arteria vial en un vertedero. Las bolsas de basura se acumulan en las aceras, mientras que los escombros y los animales muertos empeoran la ya deplorable situación.

Los vecinos se ven obligados a sacar la basura a las avenidas

Por ello, la comunidad hace un llamado urgente a las autoridades municipales para que tomen medidas inmediatas. La limpieza de la avenida principal y la implementación de un plan de recolección de basura eficaz son necesarias para garantizar un ambiente digno para todos los habitantes de Caña de Azúcar.

Es importante mencionar, que los vecinos no solo denuncian la falta del servicio de recolección, sino que ahora también alertan sobre la presencia de personas de otras comunidades que vienen a arrojar sus desechos en la zona. «No es solo que el camión no pase, es que ahora vemos a gente de otros lados que viene en sus carros y tiran la basura aquí, como si fuera un basurero», comentó un residente indignado.

FABIOLA RODRÍGUEZ elsiglo

AC