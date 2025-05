El entrenador de Journalism segurísimo del triunfo

Apenas un día de efectuarse el segundo paso de la triple corona estadounidense, el Preakness Stakes (G1) en el hipódromo de Pimlico Race Course, en el estado de Maryland, en distancia de 1.900 metros con una bolsa a repartir de $2 millones, las emociones y las estrategias comienzan a hacerse de angustia y guerra de nervios para todos los allegado de los ejemplares.

El trainer de Journalism está confiado para su segunda gema norteamericana

Para el presente evento, el escolta de Sovereignty en el Kentucky Derby, Journalism, se perfila como un fuerte candidato a la victoria para la edición 150 del Preakness Stakes del sábado 17 del mes en curso en Pimlico.

Journalism, que soportó tráfico para terminar segundo detrás de Sovereignty como favorito 3-1 en el Derby de Kentucky, está clasificado como el favorito 8-5 en la línea matutina en un lote de nueve potros para el Preakness, en el que el ganador del Derby no competirá, por razones de estrategia.

El entrenador Michael McCarthy, este miércoles por la mañana mientras miraba a Journalism en su establo del Pimlico Stakes. Aseguró que es un atleta súper maravilloso; tiene la belleza y el tamaño. Además, de poseer una buena mecánica de un muy buen caballo.

Journalism, un hijo del semental Curlin llegó al Derby de Kentucky después de cuatro victorias consecutivas en el sur de California, incluyendo una aguerrida victoria en el Derby de Santa Anita (G1), en la que se detuvo en el tráfico en la curva hacia la recta final y ganó por tres cuerpos.

McCarthy dijo que la decisión de comprarlo como yearling por $825,000 en la venta de Saratoga, Nueva York, de Fasig-Tipton, fue un gran acierto.

Umberto Rispoli, que estuvo a bordo en sus cuatro victorias, además del segundo puesto en el Derby, tendrá la última palabra desde el Puesto 2.

McCarthy logró el máximo éxito en Pimlico en 2021 cuando ensilló a Rombauer para una sorpresa de 11-1 en el Preakness.

McCarthy, de 54 años, buscará un segundo triunfo en Preakness y se enfrentará al desafío de cinco entrenadores del Salón de la Fama con 18 victorias en Preakness entre ellos, Todd Pletcher, que lleva a River Thames con la monta Irad Ortiz Jr., Mark Casse, con su pupilo de Sandma con el veterano John Velázquez, Steve Asmussen, con Clever Again un hijo del triplecoronado American Pharoah, el tío Bob Baffert que va por su noveno triunfo con su presentado Goal Oriented invicto en dos presentaciones y otro verdugo D. Wayne Lukas que no se anda con comiquitas no barajitas revitidas y lleva al peligroso American Promise que no hay que tomarle en cuenta su anterior vendrá durazno en los finales. Nuestros favoritos: Goal Oriented, Journalism y Sandman.