El cine francés vive un extraordinario momento

La edición N. 39º del Festival de Cine Francés en Venezuela nos invita a viajar hacia nuevas emociones

El Festival de Cine Francés en Venezuela en su edición número 39, siendo el segundo más antiguo de Latinoamérica, empieza el 20 de junio. Durante un mes, el público amante del buen cine podrá disfrutar de un muestra de 25 películas en Caracas y varias ciudades del interior del país. Este acontecimiento cinematográfico celebra la riqueza y la diversidad creativa, llevando a las pantallas venezolanas lo mejor de la industria cinematográfica francesa reciente. Una extraordinaria selección de películas que abarca desde grandes éxitos hasta obras independientes notables y promete una experiencia cinematográfica inolvidable.

El cine francés se distingue por su énfasis en la libertad de creación del director o directora, su preocupación por personajes complejos y temas existenciales, y su mezcla de realismo y simbolismo visual. La estética del cine francés se caracteriza por su atención a la composición fotográfica, la complejidad narrativa y la profundidad temática. También explora una diversidad de géneros y narrativas, a menudo con una mirada crítica a la sociedad.

En 2024, el cine francés disfrutó de un éxito notable, con más de 181 millones de espectadores en Francia. Este resultado sobresaliente se debe a la cantidad de producciones, 309 películas producidas en el año, y también a la calidad de muchas que llegaron a cifras de audiencia impresionantes, 11 películas pasaron el millón de espectadores. Y en este festival tendremos también la oportunidad de ver muchas películas que alcanzaron cifras de audiencia impresionantes.

Esta edición del festival, incluye dos películas venezolanas. Como invitada especial, PÁRAMOS DE LEYENDA del realizador franco-venezolano Atahualpa Lichy y un merecido homenaje para ORIANA de Fina Torres, película ganadora de la Cámara de Oro en el Festival de Cannes de 1985.

Como cada año en Caracas, el festival se podrá ver en su integridad en las salas de nuestro asociado privilegiado el Trasnocho Cultural (C. C. Paseo las Mercedes), así como en salas de Cines Unidos por su apoyo a nivel nacional, en Cinex, en Cinepic Lido, en la terraza del C. C. Líder con Gran Cine Móvil, y en numerosos espacios culturales como el Centro de Arte Los Galpones o el Centro Cultural de Arte Moderno.

La edición N. 39 del Festival de Cine Francés es producida por la Embajada de Francia en Venezuela y es posible gracias al apoyo continuo del Institut Français de Paris. La información completa sobre la programación está disponible en: www.cinefrances.net

SOBRE LA OFERTA DE LA EDICIÓN N. 39 DEL FESTIVAL DE CINE FRANCÉS

La primera película taquillera es EL CONDE DE MONTECRISTO de los directores Alexandre De La Patellière y Matthieu Delaporte, que alcanzó la increíble cifra de 9 382 216 espectadores solo en Francia. La película es una adaptación exitosa de la novela de Alexandre Dumas, con una dirección fluida, una fotografía magnífica y una actuación notable de Pierre Niney en el papel principal. Aunque la película se toma algunas libertades con la novela, conserva la esencia de venganza y misterio que caracterizan la historia. Es visualmente impactante, está hábilmente interpretada y ofrece una experiencia cinematográfica única.

Otro gran éxito es el film POR TODO LO ALTO de Emmanuel Courcol que alcanzó 2 618 966 espectadores. Una comedia social exitosa y conmovedora, llevada a cabo por un formidable dúo de actores. Los críticos han destacado la capacidad de la película para encontrar el equilibrio entre el humor y la emoción, su sinceridad y su energía comunicativa. Es el tipo de película que une a la gente y nos recuerda que la música puede ser un vehículo maravilloso para los vínculos sociales y la hermandad. Un hermoso momento de cine, sencillo y cálido.

La comedia, un género muy apreciado del cine francés, está muy presente en este festival. Dos intérpretes consagrados son protagonistas en dos comedias exitosas; Catherine Deneuve en LA MUJER DEL PRESIDENTE de Léa Domenach con una audiencia de 802 359 espectadores, y Daniel Auteuil en EL BARCO DEL AMOR de Bruno Podalydès con 427 357 espectadores.

LA MUJER DEL PRESIDENTE es una historia poderosa sobre el poder de la perseverancia, la determinación y la capacidad de superar obstáculos. Ofrece una visión íntima de la vida de Bernadette Chirac, una mujer notable que dejó una huella indeleble en la política francesa. EL BARCO DEL AMOR es una comedia amigable y encantadora, llevada por tres excelentes actores y se puede disfrutar por su dulzura, su atmósfera bucólica y sus personajes entrañables. Sin duda una comedia francesa divertida y estimulante.

El registro de la parodia y el humor sigue con una comedia satírica del excéntrico Quentin Dupieux que nos presenta en esta oportunidad INCREÍBLE PERO CIERTO. Una comedia alocada y poco convencional que explora los temas del miedo al envejecimiento y la obsesión con la juventud a través de una historia absurda pero entrañable. La película, que mezcla fantasía y sátira, ofrece una mirada original y a menudo hilarante de la sociedad contemporánea.

En un tono más formal, pero sin renunciar a situaciones hilarantes abordamos el género que se denomina comedia dramática; son películas que reflejan la realidad con agudeza. Bajo este registro, presentamos dos películas que tratan el tema de la familia. La primera es EN FAMILIA de Nathan Ambrosioni, un joven director francés de 24 años, que nos ofrece una hermosa película con una magnífica actriz, Camille Cottin. Película muy conmovedora que se dirige a adolescentes, jóvenes y padres por igual. Todos podemos identificarnos fácilmente con las situaciones descritas.

Película inversa que eleva la figura del padre como protagonista en otro núcleo familiar atípico pero verosímil es NO HAY AMOR PERDIDO de Erwan Le Duc. Una película apreciada por su mezcla de comedia, fantasía y drama, su dirección original y las actuaciones de los actores principales. Una experiencia cinematográfica original.

También podremos disfrutar de tres comedias dramáticas sociales. EL ÚLTIMO DE LOS JUDÍOS dirigida por Noé Debré, apreciada por su capacidad de abordar temas serios con ligereza y humor, sin dejar de ser amable y relevante en el contexto actual. La película fue elogiada por su excelente guión, su encanto y su mensaje de tolerancia.

La comedia social MAKING OF, de Cédric Kahn, que explora el mundo del cine desde una perspectiva crítica, destacando las tensiones y los acontecimientos detrás de escena de un rodaje caótico. Se presenta como una película dentro de una película, con una puesta en abismo que refleja las realidades del cine, las relaciones de clase y las dificultades financieras que pueden afectar a un proyecto.

Y SÓLO POR POCOS DÍAS, el primer largometraje de Julie Navarro, una comedia dramática que aborda el tema de los refugiados y el choque de dos mundos con cierta ternura y a veces un humor sarcástico. Una película cautivadora y a menudo conmovedora, impulsada por la hermosa química entre Benjamin Biolay y el joven Amrullah Safi.

Si consideramos películas donde el romance es el elemento principal o uno de los elementos dominantes podemos estimar que esto representa entre el 10% y el 20% de la producción total de películas de ficción francesas. Y en esta edición del festival presentamos dos películas románticas.

FUERA DE TEMPORADA de Stéphane Brizé; presentada en la Mostra del Festival de Venecia en 2023, que explora el encuentro de dos antiguos amantes en Bretaña, fuera de la temporada turística. La película es elogiada por sus actuaciones, especialmente de Guillaume Canet y Alba Rohrwacher, por su banda sonora y por la belleza de los paisajes.

La otra película romántica realizada por Katell Quillévéré lleva por título EL TIEMPO DEL AMOR. Presentada en el Festival de Cannes 2023, es un melodrama ambicioso y conmovedor que aborda temas complejos y dolorosos de la Francia de la posguerra y las décadas siguientes. Nos ofrece un fresco romántico sobre secretos, palabras no dichas y la búsqueda desesperada de una forma de felicidad y normalidad en una sociedad limitada por las convenciones. Una obra potente, conmovedora y necesaria que no deja indiferente a nadie.

Muchas películas están basadas en hechos reales como LA CARCELERA de Stéphane Demoustier, un thriller carcelario en la isla de Córcega que explora la deriva de una guardia de prisión, Mélissa. La película consigue crear una tensión intensa y plantear preguntas importantes sobre la identidad, el poder y la corrupción.

La película LA PERSECUCIÓN basada en el caso real de su propio director Teddy Lussi-Modeste, que ha generado polémica en Francia, sobre todo alrededor de su protagonista François Civil, explora la situación de un profesor acusado de acoso por parte de una de sus alumnas y la reacción de sus superiores y compañeros. La película plantea preguntas sobre el sistema escolar, la justicia y la libertad de expresión.

El segundo largometraje de Vanessa Filho, EL CONSENTIMIENTO, narra la terrible, aunque muy conocida historia de una adolescente seducida por un influyente escritor mucho mayor que ella. La fiel adaptación de la historia de Vanessa Springora da cuerpo al mecanismo utilizado por Gabriel Matzneff para abusar de una adolescente. Una película potente y violenta que atrajo un público joven a las salas de cine llegando a una audiencia de 616 851 espectadores en Francia.

EL CASO GOLDMAN es una reconstrucción bien lograda del juicio de Pierre Goldman, un activista judío de extrema izquierda sospechoso del asesinato de dos farmacéuticos y que mantiene su inocencia. Es una experiencia cinematográfica intensa, un duelo verbal e intelectual de alto nivel, protagonizado por actores en el apogeo de sus capacidades. Cédric Kahn consigue cautivarnos con el solo poder de las palabras y de la mirada, sumergiéndonos en el corazón de las complejidades de la justicia y de la naturaleza humana.

Nominada en los premios César 2024 como mejor actriz y ganadora del premio a mejor interprete en el Festival de Turín, Hafsia Herzi se destaca en la película EL RAPTO de Iris Kaltenbäck, un drama psicológico intenso que se basa en una interpretación excepcional. La actriz lleva la película sobre sus hombros con una intensidad poco común. Sentimos su soledad, su desesperación, pero también su descenso. Audaz y notablemente magistral.

El término biopic que significa en inglés biographical picture define un género de película que dramatiza la vida de una persona real y notable, ya sea histórica o contemporánea. El guion puede ser muy apegado a la historia real del personaje o también puede ser una interpretación más libre y personal del director o directora, como es el caso con el film BOLERO de Anne Fontaine; una exploración sensorial de la creación de la obra homónima de Maurice Ravel, más que una película biográfica convencional. La película seduce por su atmósfera, la interpretación de Raphaël Personnaz para interpretar al compositor y el uso de la música. La bella sensualidad de la fotografía y la puesta en escena contrastan perfectamente con la rigidez a menudo indescifrable de Ravel.

Otra película inspirada en hechos históricos es UNA CUESTIÓN DE HONOR de Vincent Perez; a partir de un personaje histórico tan potente, y a la vez actual, como el de Marie-Rose Artié de Valsagne, que a finales del siglo XIX estuvo dispuesta a empuñar el florete para defender sus ideas y batirse en duelo contra periodistas que, amparándose en la Ley de Libertad de Prensa promulgada en 1881, se permitían el lujo de difamarla. El actor y realizador Vincent Pérez ha creado una película elegante y minuciosa que consigue sumergirnos en el mundo codificado y violento de los duelos de honor.

También se ubica en este grupo de películas, MONSIEUR AZNAVOUR. Cuenta la historia de Charles Aznavour quien se convirtió en un monumento de la canción y un símbolo de la cultura francesa. Hijo de refugiados, pequeño, pobre y con una voz velada, se decía de él que nunca triunfaría. A fuerza de trabajo, perseverancia y una voluntad extraordinaria, Charles Aznavour se convirtió en un monumento de la can-ción y un símbolo de la cultura francesa. Con casi 1.200 canciones interpretadas por todo el mundo y en todos los idiomas, ha inspirado a generaciones enteras. Bajo la dirección de Grand Corps Malade & Mehdi Idir e interpretada por Tahar Rahim, Bastien Bouillon, Marie-Julie Baup, Camille Moutawakil, Ella Pellegrini, alcanzó los 2 034 429 espectadores en Francia.

El género poético no existe, pero este término es el adecuado para clasificar la película EL HOMBRE DE ARCILLA de Anaïs Tellenne. Los críticos destacan las notables actuaciones de Emmanuelle Devos y Raphaël Thiéry, así como la belleza de la fotografía. Es elogiada por su poesía, sus actuaciones y su exploración de temas complejos.

Una película muy atractiva que debe mucho a sus dos carismáticos protagonistas y que, al mismo tiempo, constituye una prueba irrefutable de la llegada de una cineasta con voz propia.

Abordamos ahora una película para toda la familia: KINA & YUK: ZORROS POLARES, la cual ha recibido apreciaciones muy positivas, con críticos elogiando su atractivo visual, su conmovedora historia y su enfoque educativo sobre el calentamiento global. Una buena opción para el público familiar, especialmente para los niños.

El festival en esta oportunidad, gracias a Mundodpelícula, ofrece una animación de alto nivel: LA MERCANCIA MAS PRECIADA del oscarizado realizador Michel Hazanavicius, conocido mundialmente por «The Artist». La película está basada en la aclamada novela corta homónima de Jean-Claude Grumberg, un reconocido dramaturgo y guionista francés, él mismo superviviente del Holocausto. La película se presentó en la competición oficial del Festival de Cannes 2024. Con 626 482 espectadores en Francia, esta animación ha sido recibida con gran aclamación por su belleza, su poder emocional y la forma artística y sensible con la que Michel Hazanavicius y Jean-Claude Grumberg abordan uno de los capítulos más oscuros de la historia, transformándolo en una fábula universal sobre el amor y la esperanza.

Pero hay más sorpresas que ponen de relieve el vínculo entre Venezuela y Francia, como testimonio de una alianza creativa duradera en el tiempo. El festival presenta dos películas venezolanas; como invitada especial PÁRAMOS DE LEYENDA del realizador franco-venezolano Atahualpa Lichy, una obra esencial del cine documental venezolano por su capacidad para capturar la esencia espiritual y cultural de los Andes venezolanos a través de una mirada poética y respetuosa, y un merecido homenaje para ORIANA de Fina Torres, película ganadora de la Cámara de Oro en el Festival de Cannes de 1985, hace 40 años, una obra que se destaca por su habilidad para tejer un misterio familiar a través de una atmósfera densa, poética y llena de evocaciones sensoriales, donde el pasado se revela gradualmente.

Con esta intensa programación, el festival ofrece un viaje vibrante por lo mejor y más reciente del cine francés ¡Que comience la función!