El hipódromo de Park Racing tuvo la tarde de este lunes 16 de junio del 2025 una programación de nueve carreras donde uno de los entrenadores ganadores fue el venezolano Juan Carlos Ávila en dupla con el jockey mexicano Paco López.

“El Catire” Juan Carlos Ávila vuelve a ganar en este hipódromo después de dos años.

Park Racing: Juan Carlos Ávila carreras del lunes

El entrenador venezolano Juan Carlos Ávila se llevó al victoria en la cuarta carrera de la jornada del lunes en el óvalo de Park Racing con el ejemplar Gran Yaco y la conducción de Paco López con un tiempo de 99’4 en la milla en arena con un dividendo de $5,60 a ganador, $3,20 el place y $2,20 el show de la prueba.

Gran Yaco es un cuatroañero producto del semental City of Light en Like it Hot por Giant’s Causeway el cual ahora tiene dos victorias en 17 presentaciones cumplidas y ha generado $84.455 en ganancias para su propietario Victoria’s Ranch del expelotero venezolano Víctor Mártínez and R.T Racing Stable.

Para el entrenador venezolano Juan Carlos Ávila es su victoria 24 del 2025 junto con 19 segundos y 14 terceros de 114 ejemplares que ha presentado para $578,986 dólares en ganancias en lo que va de año y ahora tiene 264 lauros obtenidos en Estados Unidos.

Es su primera victoria en el óvalo de Park Racing desde el el pasado 20 de año del 2023, cuando triunfó con Dubrovnik en un Maiden Claiming de $20,000. Ávila tiene para la jornada del 20 de junio en Monmouth Park dos ejemplares a presentar en la segunda y séptima prueba respectivamente.

