El Calvario de las Tres Cruces, un patrimonio escondido de Ocumare

A tan solo una cuadra de la iglesia matriz del municipio Ocumare de la Costa de Oro queda el Calvario de las Tres Cruces, declarado patrimonio cultural de la municipalidad, y que tiene una historia bastante peculiar que dataría de la época colonial.

Calvario de las 3 cruces

Fotos | JOEL ZAPATA

Ahora bien, ustedes se preguntarán: ¿Qué significan 3 cruces? Y es que las tres cruces generalmente representan la crucifixión de Jesucristo, acompañado de los dos ladrones que murieron a cada lado: Dimas y Gestas.

«En algún momento se llegó a creer que la cruz del medio era la cruz del perdón, porque era la única que estaba, luego una familia que vivía en esa misma calle decidió colocar las otras dos cruces, para hacer semejanza con las tres cruces de las cuales se habla en el catolicismo, pero es algo que se ha ido investigando con el tiempo debido a la cantidad de años que han transcurrido, se dice que incluso que la cruz principal está ahí desde la fundación de Ocumare. Nosotros hicimos nuestras investigaciones hace más de 20 años y hemos ido desempolvando cada dato importante», expresó Ramón Naranjo, ocumareño.

Director de cultura del municipio Ocumare de la Costa de Oro, Luis Lovera

Durante la Semana Santa allí se realizan diferentes actividades religiosas, como la procesión del Santo Sepulcro, el golpe del aleluya y representaciones teatrales. Conversando con Luis Lovera, director de cultura del municipio Ocumare de la Costa de Oro, pudimos saber que la zona vivió una nutrida programación religiosa.

«Tuvimos lo que es el Viacrucis, donde hicimos una obra con nuestros niños, el cual partió desde la iglesia hasta el calvario, luego el día viernes a las 3:00 de la tarde salió la santa procesión del cuerpo desde la iglesia hasta el calvario y aquí hacemos la bendición, esto es algo único en Venezuela, aquí los cuerpos se encuentran y todo el mundo cantando y rezando, luego el cuerpo descansa en el calvario y a las 9:00 de la noche, aproximadamente, se vuelve a llevar en procesión a la iglesia», relató.

Lovera precisó que el llamado «golpe del aleluya» se realiza el día sábado, cuando se toca tambor después de la Semana Santa, he hecho, «durante la Semana Santa en el casco histórico de Ocumare no se toca tambor, lo que es sus playas y alrededores sí porque es parte del show que le brindamos a los turistas, pero en el casco histórico no, por respeto a la Semana Mayor».

«Mi padre de 94 años me contaba que en el Sábado Santo nuestros tatarabuelos realizaban en el pueblo de Ocumare el ‘golpe del aleluya’, que no es más que la espera de las 12:00 de la medianoche del día Domingo de Resurrección y demostrar su manifestación de fe y esperanza. Aquí somos bastante creyentes y todo lo que nuestros ancestros nos han inculcado tratamos de hacerlo también con las futuras generaciones», añadió por su parte, Ramón Naranjo, ocumareño.

Vale resaltar que en el calvario hace un tiempo realizaban encuentros por la cruz de mayo; «antes de que estas cruces se les realizara su infraestructura, se les tocaba tambor por la Cruz de Mayo y a las otras cruces que están transversales a las calles del casco central del pueblo. Cada final de las calles de Ocumare, laderas hacia el cerro y hacia el río, tienen unas cruces, en su gran mayoría».

Recordemos que el 3 de Mayo es una fecha donde los venezolanos reafirman su fe y su espiritualidad, fecha en la cual muchas personas suelen decorar la cruz que tengan en sus hogares con flores y mucho colorido, asimismo colocan ofrendas y realizan oraciones.

Estiman que las cruces están ahí desde la época colonial

APEGADOS A SUS CREENCIAS

Algunos de los ocumareños indicaron que el calvario también es capilla velatoria, un espacio para renovar la fe y hacer sus peticiones; «yo tengo 63 años y mi abuela me decía que eso siempre ha estado ahí, entonces te podrás imaginar la cantidad de años que eso tiene, detrás de eso en el cerro quedaba también un matadero que se llamaba La Matanza».

«Aquí también se hacían velorios, sobre todo aquellos que no tenían una familia muy numerosa y todavía podemos decir que eso se hace porque en Ocumare no velamos en las funerarias, de hecho, hay una funeraria que quedó solo la estructura porque aquí siempre velamos en la casa, es parte de nuestra cultura», indicó Lovera.

Juan Aponte

Por su parte, Juan Apote, también ocumareño, relató que hay personas del pueblo que se han acercado al calvario a orar, a hacer peticiones y han sido escuchadas: «La manifestación de fe es increíble, pocas personas se dedican a investigar la historia detrás de esas cruces, para nosotros aquí en el pueblo es muy importante porque allí descansa el cuerpo de Jesucristo luego de la procesión, es un momento donde nos unimos a orar y agradecer».

Finalmente, Nelson Areo, destacó que Ocumare siempre será un pueblo de mucha cultura y religión, además de ser característico por su gentilicio y las maravillas naturales que posee. «La invitación siempre será a que conozcan más allá de sus playas, la historia de este pueblo mágico, para que se den cuenta de que si decimos que es mágico es porque así lo es. Ese calvario es una muestra de ello, tantos años han pasado y esas cruces siguen allí, intactas».

Cada rincón de Aragua tiene historias que merecen ser contadas y difundidas, muchas de ellas suelen ser «nuevas» para muchas personas, así como lo es la historia del Calvario de las Tres Cruces. Luego de realizar una investigación exhaustiva se pudo constatar que hay muchísimas personas que no conocen dicho espacio, y tal como lo indicó Nelson Areo durante una conversación muy amena con nuestro equipo reporteril, Ocumare «no es solo la playa, es la historia y la cultura que esconde este pueblo noble lo que tiene que ser difundido para despertar ese interés en los visitantes, de indagar, conocer, e ir más allá». ¿Y tú, conocías el Calvario de las Tres Cruces?

FABIOLA RODRÍGUEZ | elsiglo

AC