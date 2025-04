Dominicana despidió a Rubby Pérez

Cientos de personas se despidieron este jueves del cantante Rubby Pérez, conocido como ‘La voz más alta del merengue’, quien murió junto a otras 220 personas cuando cantaba la madrugada del martes en una popular discoteca de Santo Domingo.

AME7945. SANTO DOMINGO (REPÚBLICA DOMINICANA), 10/04/2025.- Fotografía cedida por la Presidencia de República Dominicana del mandatario, Luis Abinader (d), y su esposa Raquel Arbaje (i), asistiendo al velorio del artista Rubby Pérez, fallecido a causa del derrumbe del techo en la discoteca Jet Set, este jueves en Santo Domingo (República Dominicana). Cientos de personas se despidieron al cantante Rubby Pérez, conocido como ‘La voz más alta del merengue’, quien murió junto a otras 220 personas cuando cantaba la madrugada del martes en una popular discoteca de Santo Domingo. EFE/ Presidencia De República Dominicana / SOLO USO EDITORIAL/ NO VENTAS /SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)

Personas de todas las edades, artistas, políticos, periodistas, en su mayoría vestidas de negro, desafiaron las elevadas temperaturas y desfilaron por el Teatro Nacional de Santo Domingo, donde fue expuesto su ataúd, adornado con su característico sombrero y sus gafas de sol, y ocasionalmente con la bandera de Venezuela, país al que él se refería como su segunda patria.

Rubby Pérez, quien se dio a conocer con temas como ‘El africano’, con la orquesta de su mentor, Wilfrido Vargas, fue «una gloria de arte nacional», dijo a la prensa el ministro dominicano de Cultura, Roberto Ángel Salcedo, tras encabezar junto al presidente del país, Luis Abinader, la guardia de honor en el funeral abierto al público, que sigue a otro privado realizado el miércoles en una funeraria de la capital.

Se vivieron momentos dramáticos en el homenaje al cantante

Su muerte «ha entristecido a toda la sociedad dominicana», añadió el ministro, mientras que su antecesora en el cargo, Milagros Germán, dijo que el legado del merenguero «va a trascender por siempre».

Al velatorio, en el que las lágrimas se mezclaron con temas musicales de corte religioso y en el que cantaron dos de sus hijas, también asistió el cantautor Juan Luis Guerra quien, en un video posterior, describió al artista como «un gran amigo y compañero, un artista admirable, la voz más hermosa del merengue».

En la larga fila para ingresar al Teatro Nacional, EFE habló con un hombre que se identificó como Roberto Neris, quien describió al popular merenguero como «un gran ser humano, al margen de un gran artista, un artista internacional».

Mientras que Ana María Henríquez dijo, también a EFE, que el cantante fue «uno de los ídolos más grandes» de la música local.

Zulinka dedicó varios temas a su padre

Nacido el 8 de marzo de 1956 en la localidad de Haina (a unos 30 kilómetros al oeste de Santo Domingo), Roberto Antonio Pérez Herrera, nombre real del cantante, incursionó en el merengue tras sufrir un accidente de tránsito a los 15 años, lo que frustró sus sueños de ser pelotero.

Tras lograr éxitos con la orquesta de Wilfrido Vargas, Rubby Pérez, padre de siete hijos, debutó con su agrupación en 1986.

Al frente de su orquesta, el merenguero se dio a conocer con temas como ‘Volveré’, ‘Sobreviviré’, ‘Buscando tus besos’ o ‘De color de rosa’, la canción que interpretaba cuando ocurrió el accidente, en el que también murieron figuras locales como el diseñador Martín Polanco, los expeloteros de Grandes Ligas Octavio Dotel y Tony Blanco y la gobernadora de la provincia de Montecristi (noroeste dominicano), Nelsy Milagro Cruz Martínez.

RUBBY ADELANTÓ SU CONCIERTO EN EL JET SET

Rubby Pérez no le tocaba presentarse el día de la tragedia. Su hija Zulinka contó que su show estaba pautado para el 14 de abril y lo adelantó para poder viajar al extranjero.

Además, reveló a una periodista de Telemundo que el merenguero ya se preparaba para su retiro.

Juan Luis Guerra entre los asistentes al velorio

Al respecto relató que su padre le había dicho que era hora de retirarse porque estaba «cansado y ya tenía con qué comer».

Incluso le dijo que debía formarse la orquesta «Los Hijos de Rubby Pérez», para que continúe su legado. De hecho, agregó, tenían una reunión pautada para esta semana para tratar el tema.

Aunque, Zulinka dijo no sentirse preparada para asumir este reto, dijo que lo pensará, y que, si el público la acepta, puede cubrir los eventos que su padre tenía programado.

ANTES DE LA CATÁSTROFE

Zulinka contó que antes que ocurriera la tragedia, estaba en tarima cantando junto a su padre y el público comenzó a pedir la canción «Color de Rosa».

«Yo le dije, no puedo cantar bien porque estoy recién operada…no puedo agarrar el aire suficiente. Y yo le dije, papi, vamos a hacer algo. Vamos a hacerlo entre los dos, yo cojo la primera parte y tú sigues la segunda parte. Dice él, ok. Pues mami, mira. Él me decía mami, no te pongas en mi micrófono, Quédate en el tuyo para entonces yo entrar en el mío. Cosa del destino porque yo siempre canto desde su micrófono. O sea, me cuidó hasta el último momento, tal vez inconscientemente», explicó.

Dominicana dijo adiós al célebre artista merenguero

También te puede interesar: Los hermanos Menéndez lucharán por una nueva sentencia con la Fiscalía en contra

Zulinka expresó que cuando ella terminó su parte de la canción, Rubby empezó a cantar «y cuando él entro ahí comenzó todo a desplomarse».

«Entonces papi tenía la mala costumbre de cantar con los ojos cerrados. O sea, papi no se dio cuenta. Papi no vio nada. Cuando él se dio cuenta, ya tenía todo encima porque así fue», agregó.

Manifestó que vio cuando una viga aplastó a su papá, una imagen, que asegura, «no se borra de mi cabeza». «O sea, yo vi cuando le cayó la viga y me lo aplastó», dijo Zulinka a una periodista de Telemundo.

Agregó que escuchaba a los músicos de la banda gritar porque a «Chican», uno de los saxofonistas, «una de las vigas le cayó en la cabeza e inmediatamente lo mató».

Se trataba de Luis Emilio Solís Encarnación, saxofonista de la orquesta de Rubby Pérez y maestro de música del Centro Educativo en Artes María Marcia Compres de Vargas, perteneciente al distrito de educación 10.

Mientras, el bajista «quedó muy, muy malherido. Lo operaron y su esposa me dijo le iban a hacer otra operación».

EFE

AC