Directiva del Magallanes persuadió a Eduardo Pérez para su retorno

Al finalizar la temporada 2024-2025, Eduardo Pérez tenía una certeza: no iba a regresar al país para volver a dirigir a los Navegantes del Magallanes. La decisión no pasaba por temas deportivos o salariales, se trataba de algo más complicado.

Eduardo Pérez tratará de convencer a José Altuve para que vuelva a uniformarse con la Nave

«Cuando llegue a Estados Unidos de Venezuela, me dije que no iba a volver. No por problemas con el equipo, ni nada de eso, sino por temas personales. Mi mamá no está muy bien (de salud), y no quiero que mi esposa se encargue sola… También llegué con mi salud bastante delicada, y me dije que iba a descansar», confesó el estratega.

El panorama -desde el punto de vista personal- cambió un par de meses después y Pérez aceptó volver, no sin antes sopesar muy bien pros y contras.

«Hablé con Héctor Arias (presidente del Magallanes) y Federico (Rojas, gerente deportivo), y les dije que me dieran un tiempo para pensarlo con mi familia… Estuvimos de acuerdo en ayudarnos mutuamente para encargarnos de mi mamá…».

Cuando el anuncio se hizo oficial, a principios de abril, Pérez se convirtió en el primer mánager que repite con el Magallanes desde las campañas 2017-2018 y 2018-2019, cuando lo hizo Omar Malavé. Un movimiento necesario para el club valencia, en su intento de darle estabilidad al cargo y recuperar el terreno perdido desde que alzó el trofeo de campeón en la zafra 2021-2022.

«No tomé la decisión el día que nos reunimos, pero sí sabía que debía decidir rápido, porque había otros candidatos. Me dieron muy buenas ideas sobre el equipo, y no podía desaprovechar esa oportunidad, con Federico al mando. Tuve como una semana o semana y media (para decidir)», agregó Pérez en su conversación con los comunicadores Freddy Chersia, Carlos Valmore Rodríguez y Efraín Zavarce.

Rojas, que tomó el lugar de Luis Blasini, el arquitecto del último cetro naviero y con una dilatada hoja de vida en la divisa por más de dos décadas, fue fundamental en el retorno de Pérez. El valenciano es uno de los jóvenes ejecutivos venezolanos en MLB, que en la actualidad forma parte del departamento de Operaciones de Béisbol de los Rays de Tampa Bay.

«Me sorprendió que hayan escogido a Federico como gerente deportivo, nunca me lo imaginé, y él tampoco. Lo conocí en la serie Choque de Gigantes, hablamos un poco allí, y luego varias veces por teléfono. Me gustaron mucho sus ideas y liderazgo, esa fue una de las cosas que me motivó a regresar», apuntó el zuliano. «… Federico ha estado conmigo casi todos los días, y acá estamos, listos para dirigir a Magallanes… Yo quiero ser campeón y ellos me convencieron para invertir en un buen equipo».

A Eduardo Pérez le interesó la propuesta planteada por la gerencia deportiva del Magallanes

Eduardo Pérez está entusiasmado con el grupo de técnicos que le acompañarán en el próximo torneo de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, en especial dos exfiguras del club.

«El coaching staff que tenía el año pasado me ayudó mucho. Y el que tengo para esta temporada me gusta mucho más, porque es gente de béisbol, gente magallanera como Mario Lissón y Endy Chávez», enfatizó Pérez, de 56 años de edad.

«A Mario Lissón lo tuve como jugador en las Águilas. Es un hombre de béisbol. El béisbol necesita a gente así. Me encanta contar con él».

Eduardo Pérez, que forma parte del cuerpo técnico de los Bravos de Atlanta en las Grandes Ligas, fue un factor determinante en el cambio que llevó a la nave al zurdo José Suárez.

«Desde un principio cuando (José) Suárez se enteró de que yo iba a regresar con Magallanes me dijo que él es de Valencia (Naguanagua) y quiere que su familia le vea lanzar. Me preguntó cómo podía hacer para que lo cambiaran, y habló con Federico (Rojas)», contó Pérez.

«Él me ha dicho que quiere ir a lanzar (en la LVBP) para ponerse a tono de cara al Clásico Mundial, porque yo creo que puede ser una pieza que encaje en ese equipo».

Suárez no actúa en el país desde la 2023-2024, cuando debutó con Bravos de Margarita.

Pérez también sueña con ver al astro José Altuve con el uniforme del Magallanes, algo que ocurrió por última vez en 2012.

«Yo estoy ansioso por jugar contra Houston, a ver si hablo con Altuve y se anima a tomar unos turnos allá con nosotros. El año que viene todos los peloteros tienen que estar listos con el Clásico, y jugar en Venezuela es una buena oportunidad para estarlo».

