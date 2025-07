Despiden al presentador de ‘MasterChef’ en Reino Unido por presunta mala conducta sexual

El presentador de la versión británica del programa de cocina ‘MasterChef’, Gregg Wallace, ha sido despedido como resultado de una investigación por presunta mala conducta sexual, informó este martes la BBC.

De acuerdo con la cadena pública británica, al menos 50 personas han presentado nuevas acusaciones contra el presentador de televisión, que señalan que «manoseó a una trabajadora del programa y le bajó los pantalones delante de otra», entre otras acciones reprobables con mujeres.

Wallace, de 60 años, ha estado al frente de ‘MasterChef’ en el Reino Unido durante las últimas dos décadas y ha sido una de las grandes estrellas de la BBC, pero fue retirado del programa el pasado mes de noviembre, cuando 13 personas lo acusaron inicialmente de hacer comentarios sexuales inapropiados.

Fue entonces cuando la productora del concurso culinario, Banijay, encargó una investigación independiente que ha recabado nuevos testimonios de presuntas víctimas de Wallace «en una variedad de programas y entornos» y que serán revelados en los próximos días, si bien el presentador niega todas las acusaciones.



También te puede interesar: Becky G, contra la política migratoria de Trump:»El miedo de mi comunidad es incomparable»

En un extenso comunicado en redes sociales, el presentador de ‘MasterChef’ aseguró este martes que el informe lo exonera de las acusaciones «más graves y sensacionalistas» hechas en su contra y que demuestra que no tienen una base sólida tras seis meses de pesquisas.

«Reconozco que, en ocasiones, mi humor y mi lenguaje fueron inapropiados. Por ello, me disculpo sin reservas. Pero nunca fui la caricatura que ahora se vende a cambio de clics», escribió Wallace.

En este sentido, criticó que tras 21 años de «leal servicio» a la BBC ahora la cadena publique «chismorreos sin corroborar» sobre su persona y justificó su comportamiento de «verdulero descarado» en el programa como parte de su personalidad neurodivergente, recientemente diagnosticada como autismo.

«Nada se hizo para investigar mi discapacidad o para protegerme de lo que ahora me doy cuenta que era un ambiente peligroso durante más de veinte años. Este error ahora está siendo silenciosamente enterrado»; dijo el presentador.

«No voy a irme en silencio. No voy a ser cancelado a conveniencia. La prensa me ha cuestionado y me ha dejado en la estacada antes de que los hechos se establecieran. La historia completa de esta increíble injusticia debe ser contada y es un asunto de interés público», concluyó Wallace.

EFE



JV