Denuncian abandono total de vía en El Recreo

Desde hace más de ocho años, los vecinos y transeúntes del final de la calle Páez, en el municipio José Félix Ribas del estado Aragua, vienen padeciendo los estragos del abandono y la inacción gubernamental.

La vía se convierte en una laguna cuando llueve

Esta importante vía de acceso, ubicada a pocos metros del sector El Recreo en La Victoria, presenta un avanzado deterioro, con múltiples huecos, hundimientos y tramos donde el asfalto prácticamente ha desaparecido. La situación, lejos de mejorar, ha empeorado con la llegada de la temporada de lluvias.



Conductores, mototaxistas, comerciantes y habitantes de la zona denuncian que la calle se ha convertido en una auténtica laguna cuando llueve, lo que impide el libre tránsito de vehículos e incluso representa un riesgo para los peatones.



«Aquí no se puede caminar, ni en carro, ni a pie, cuando cae un aguacero. Los huecos se llenan y no se ven, eso es un peligro. Ya varios motorizados se han caído», expresó la señora Marta Rivas, vecina de la comunidad desde hace más de dos décadas.



Y es que, el problema no sólo afecta la movilidad, puesto que existe una línea de transporte público, sino también el comercio local. Muchos establecimientos han visto disminuidas sus ventas por la imposibilidad de los clientes de acceder al lugar.



La molestia crece entre los residentes, quienes aseguran que desde hace más de ocho años no se realiza ningún tipo de mantenimiento ni bacheo en el lugar.



«Ni limpieza, ni asfaltado, ni nada. Es como si no existiéramos. Hemos hecho llamados, hemos enviado cartas, y nada. Solo promesas vacías», agregó Rivas.

LLUVIAS AGRAVAN EL COLAPSO

Con la llegada del período lluvioso, el mal estado de la calle Páez se ha intensificado. Los huecos, que ya eran un problema en tiempo seco, se llenan de agua y aumentan los accidentes.

Los vehículos hacen maromas para transitar

«Esto ya no son huecos, son cráteres. Cuando llueve, esto se convierte en un lago. Uno no ve por dónde pasar», señalaron.

Además del colapso vial, los vecinos temen que el estancamiento de agua contribuya a la proliferación de enfermedades como el dengue y otras infecciones transmitidas por vectores.



«Aquí se está formando un foco de insalubridad. El agua no drena, se queda aquí días enteros. Es un problema de salud pública», advirtieron.

LLAMADO URGENTE A LAS AUTORIDADES

Ante esta situación crítica, los habitantes de El Recreo y sus adyacencias hacen un llamado urgente a las autoridades municipales y regionales para que atiendan el problema. Exigen la ejecución de un plan de recuperación vial integral que incluya asfaltado, limpieza de drenajes y señalización.



«Ya basta de esperar. No podemos seguir viviendo entre el lodo y los huecos», puntualizaron con molestia.

OCHO AÑOS EN EL ABANDONO

El testimonio generalizado de los residentes coincide en un punto: La desidia oficial. Desde hace ocho años, la calle Páez no ha recibido ningún tipo de inversión en materia de infraestructura vial. Lo que en otro momento fue una vía fluida y transitada, hoy se ha convertido en un trayecto evitado por conductores y peatones por igual.

Afectados esperan la atención inmediata

Mientras tanto, la comunidad sigue esperando respuestas y soluciones. La calle Páez, en su tramo final cerca de El Recreo, sigue hundiéndose, no sólo en agua y lodo, sino también en el olvido. Los vecinos claman por una intervención urgente que rescate este espacio y les devuelva la dignidad de transitar seguros por su propia comunidad.

DANIEL MELLADO | elsiglo



JV