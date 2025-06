Denuncian abandono en zona detrás del Estadio en La Victoria

Los habitantes del sector ubicado detrás del Estadio, en pleno centro de La Victoria, municipio José Félix Ribas, alzaron su voz para denunciar el grave estado de abandono en el que se encuentra la comunidad.

La pasarela está adornada de maleza



Aseguran que la maleza, la contaminación ambiental y la desatención por parte de las autoridades han deteriorado drásticamente la calidad de vida de quienes residen en la zona.

La comunidad clama por la limpieza de las caminerías

Según relataron los vecinos, la situación se ha agravado con el paso del tiempo, convirtiendo el lugar en un foco de insalubridad y riesgo para la salud pública.

«Estamos viviendo entre monte, basura y malos olores. Esta zona parece olvidada. Aquí no hay quien responda por nada», expresó Carlos Martínez, uno de los afectados.



Entre las principales denuncias, destaca la maleza que invade aceras, entradas de viviendas y calles, obstaculizando incluso el paso peatonal. Los residentes aseguran que aunque han intentado organizar jornadas de limpieza comunitaria, se enfrentan a varias limitantes: falta de herramientas adecuadas, carencia de apoyo institucional y la imposibilidad de dedicar tiempo a estas labores debido a compromisos de trabajo.

Ante la acumulación de basura, inescrupulosos le prenden fuego

«Queremos limpiar, pero no tenemos palas, machetes, bolsas, ni siquiera guantes. Además, muchos trabajamos todo el día y no es fácil coordinar para limpiar toda una zona sin ayuda. Necesitamos apoyo», manifestó Martínez.

Otro de los problemas que más preocupa a la comunidad es la existencia de un baño improvisado, ubicado cerca de una zona residencial, el cual despide olores nauseabundos que afectan directamente a las familias cercanas.

«Ese sitio o esta esquina no sólo representa una falta de respeto con quienes vivimos aquí, sino que también es un peligro sanitario. En cualquier momento podemos tener brotes de enfermedades», denunció otro vecino.

La comunidad afirma haber hecho múltiples llamados tanto a la Alcaldía de Ribas como a los entes encargados del mantenimiento urbano, sin obtener respuestas concretas. «Nos dicen que van a venir, que están tomando nota, pero pasa el tiempo y nada cambia. Sentimos que estamos solos», afirmó.

La zona se presta para actos inapropiados

Además del impacto sanitario, los residentes también temen por la seguridad. Las zonas cubiertas de vegetación sirven de escondite para personas ajenas a la comunidad y podrían convertirse en puntos propicios para actividades delictivas. «Cuando cae la noche esta zona se vuelve peligrosa. Hay sitios donde ni la luz del alumbrado público llega por la cantidad de monte», señalaron.

También te puede interesar: Senamecf inicia su semana aniversaria con misa y entrega de reconocimientos

Frente a esta situación, los residentes hacen un llamado urgente a las autoridades municipales y regionales para que se apersonen en el lugar y constaten las condiciones reales en las que viven decenas de familias. Solicitan un plan de acción inmediato que incluya limpieza integral, desmalezamiento, control de focos de contaminación y eliminación del baño improvisado.

«Queremos vivir dignamente. No pedimos lujos, sólo que se nos respete como ciudadanos y se nos brinden las condiciones mínimas para habitar este espacio. La indiferencia de quienes gobiernan ya no se puede justificar», concluyeron.

La comunidad ha manifestado su disposición a colaborar con cualquier operativo que se organice desde las instancias oficiales, pero insisten en que la situación ha llegado a un punto crítico que no puede seguir siendo ignorado.

DANIEL MELLADO | elsiglo

AC