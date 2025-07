Daniel Dhers: «Necesitamos más riders, más gente que practique»

Daniel Dhers se retiró de la competencia activa del bmx freestyle, pero no de la búsqueda de nuevos talentos para Venezuela.

El medallista olímpico continúa en la búsqueda de talentos para la disciplina en el país

«En este momento en Venezuela lo que me interesa es que los chamos se metan al deporte. Que vengan a disfrutar. Las competencias son parte de eso. Pero lo más importante ahora en Venezuela es que vengan más corredores. Necesitamos más riders. Más personas que practiquen. Obviamente con una meta de 10-15 años para tener un corredor en los Juegos Olímpicos. Una medalla olímpica, sería ya la cereza arriba del helado. Por suerte tenemos varios chamos que están a un nivel un poco más alto. Enseñarles que es lo que significa estar al nivel élite. Lo que eso conlleva. Mi trabajo hoy en día es conseguir que tengan las herramientas y que puedan llegar a eso. Necesito de su lado, que tengan consistencia y quieran verdaderamente hacer esto», apuntó el medallista de Tokio 2020 en visita al Comité Olímpico Venezolano.

Dhers tenía que viajar a Mérida para continuar el trabajo, pero la adversidad climática: «Íbamos a celebrar la segunda válida nacional en Mérida. Se tuvo que suspender por obvias razones. Así que del lado de la fundación (Daniel Dhers), decidimos dar el espacio, ayudar con lo que podamos desde Caracas. Se hizo un centro de acopio en El Spot. Si quieren llevar insumos para las personas afectadas. Todos los días de 2:00 a 6:00 pm, en el viaducto Miranda en Mérida. Vamos a esperar que se calme la situación, pero ¡a Mérida tenemos que ir! ¡Eso hay que hacerlo! Además, era mi primera vez para ir a Mérida y estaba súper emocionado», se comprometió con su usual entusiasmo el caraqueño.

Dhers continúa al frente del equipo de China de la disciplina: «Yo todavía monto bici. Ahorita estaba en la Copa Mundo en Francia y en parte, era como: ‘no me interesa, no tengo que estar estresado con la práctica, que si llueve, que si el viento, que si no sé qué’. Y una vez que empezaba la competencia, ‘ay chamo, yo a ese chamo le ganaba, yo a éste le ganaba’, y veo líneas y cosas y ‘por qué esta línea nadie la hace para los puntos’. Todavía tengo esa mentalidad. Pero al mismo tiempo, lo bueno de no competir es que tampoco tengo esa carga de trabajo élite. Hoy en día sigo montando, me divierto, consigo cositas tontas de bicicleta. Tengo ganas de tener miedo, si intento algo difícil. Con el equipo en China si monto todos los días. Entonces es bastante más recreativo hoy en día. Si extraño en parte el competir, pero no ese trabajo arduo, que lo disfruté mucho pero ya era hora del descanso», explicó Dhers.

elsiglo

CJL