Continúan las investigaciones sobre desaparición de estudiante de Medicina

El pasado 24 de junio Bárbara Yara Yurubí Blanco, estudiante de medicina de 19 años de edad, salió desde su casa en San Francisco de Asís, municipio Zamora, estado Aragua, hacia una fiesta en la población de Tocorón y desde entonces, se encuentra desaparecida.

Bárbara Yara Yurubí Blanco, desaparecida

Según comentan algunos allegados a través de las redes sociales, como cada año, Bárbara se dirigió a la Plaza de las Tres Cruces, en el vecino pueblo de Tocorón, para las fiestas de San Juan Bautista, siendo ella amante de la cultura afrodescendiente y perteneciente a un grupo denominado «Tocorón, Raza y Tambor».



La joven que cursa el segundo año de Medicina en la universidad Rómulo Gallegos en San Juan de los Morros del estado Guárico, iba acompañada de dos amigos y solo ella, no regresó a su casa, según relataron sus familiares a un reconocido medio de comunicación nacional.



«Ya voy de regreso», fue el último mensaje que Yurubí Blanco le envió a su progenitora la madrugada del 25 de junio, luego de esto, no hubo más comunicación, según el relato de su hermano.



Cuando la familia abordó a uno de los amigos que la acompañaron, éste les informó que Bárbara les había pedido que la dejaran en la plaza de San Francisco de Asís, municipio Zamora del estado Aragua, en horas de la madrugada. Una versión que sus parientes no creen.



Según fuentes extraoficiales, tras este testimonio, los dos hombres desaparecieron. Ante esta situación, familiares de la joven formularon la denuncia de su desaparición en el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) en la Delegación Municipal de Villa de Cura.



Se pudo conocer que comisiones de este organismo recuperaron la moto donde ella viajaba con los dos amigos. El último rastreo que hicieron del teléfono de la joven, lo ubicó en Villa de Cura, en casa de los padres de uno de los dos individuos.



Sus parientes agradecen cualquier información de su paradero comunicarse por los teléfonos 04124712338/04126818646.



