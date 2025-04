Constantes apagones tiene en ascuas a los vecinos de El Limón

Los habitantes del sector Tejerías, ubicado en El Limón, municipio Mario Briceño Iragorry, denunciaron la grave situación que enfrentan con el servicio eléctrico en la zona, afirmando que los cortes llegan a extenderse hasta seis horas diarias, lo que impacta negativamente en sus labores cotidianas y calidad de vida.



Al respecto, Juan Rincón, afectado, informó que los constantes apagones han llevado a la pérdida de alimentos y daños a electrodomésticos.

«Es un caos, no podemos planificar nada porque no sabemos cuándo se va a ir la luz. Esto afecta nuestro trabajo, nuestras familias y hasta la salud de algunos», expresó.

Asimismo, manifestó su preocupación ante la poca respuesta y «compasión» por parte de las autoridades competentes, por lo que solicitó una pronta atención a esta problemática.

«No pedimos nada del otro mundo, sólo un servicio eléctrico estable que nos permita vivir dignamente. Nuestros pocos electrodomésticos se han dañado debido a los cortes y no tenemos como reemplazarlos», aseveró.

También te puede interesar: Ivemar Venot es la nueva Síndica Municipal de Girardot

Por su parte, otro vecino que no quiso identificarse, señaló que además de los cortes eléctricos prolongados, la situación con el agua potable se ha vuelto difícil, ya que no cuentan con un pozo que surta a los habitantes de la zona.

«Hemos hecho denuncias y llamados, pero parece que nadie escucha nuestras quejas. Necesitamos que se aboquen a solucionar este problema», afirmó.

Para finalizar, el vecino espera que las autoridades tomen cartas en el asunto y busquen soluciones efectivas para restablecer un servicio eléctrico confiable en la zona. Mientras tanto, continúan lidiando con las dificultades que esta situación les impone en su día a día.

HERNÁN GONZÁLEZ | elsiglo

fotos | SOFÍA GÓMEZ (pasante)