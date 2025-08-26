Confirman excelente estado de salud de los tres cachorros de león nacidos en el zoológico Chorros de Milla

El primer chequeo veterinario reveló que la camada está compuesta por dos hembras y un macho, quienes han mostrado una «muy buena ganancia de peso» a una semana de su nacimiento

El presidente de la Corporación Merideña de Turismo (Cormetur), Inti Sarcos, anunció este lunes 25 de agosto los exitosos resultados del primer chequeo médico realizado a los tres cachorros de leones nacidos en el parque zoológico Chorros de Milla. La revisión confirma que la camada está compuesta por dos hembras y un macho, y que todos gozan de un excelente estado de salud y un desarrollo adecuado en su primera semana de vida.

La imagen de los pequeños felinos en manos del equipo veterinario del zoológico de Mérida. Foto: Prensa Somos Mérida

Tras la expectativa generada por el histórico nacimiento, el parte oficial trae tranquilidad y alegría. «Se efectuó el primer chequeo médico a nuestros leoncitos, hicimos pesaje y pudimos ver el sexo de cada uno. Han nacido 2 bellas hembras y 1 macho con muy buena ganancia de peso en una semana de nacimiento», detalló con entusiasmo Sarcos.

La supervisión veterinaria es un paso crucial en esta etapa temprana, y los resultados han sido sumamente positivos. El Presidente de Cormetur enfatizó que tanto la evolución de las crías como el comportamiento de la leona madre, “Carú”, han sido “favorables”, lo que demuestra una correcta adaptación y un instinto maternal sólido, factores esenciales para la supervivencia de la camada.

Este logro ha sido posible gracias a la dedicación del personal del parque. «El personal del parque zoológico Chorros de Milla, así como la totalidad del equipo médico, siguen monitoreando permanentemente a las crías», afirmó Inti Sarcos, reconociendo el trabajo ininterrumpido que garantiza el bienestar de los felinos, tal como lo ha direccionado el gobernador Arnaldo Sánchez.

Finalmente, reiteró que este suceso es un reflejo del éxito de las políticas de conservación de la institución. “Las crías forman parte de los programas de reproducción que se adelantan, de forma exitosa, en esta institución del Gobierno del estado Bolivariano de Mérida”, concluyó.

Con esta nueva generación, el zoológico de Mérida no solo enriquece su población faunística, sino que también se consolida como un importante centro para la preservación de especies amenazadas.

