Comicios en Girardot fluyeron sin contratiempos

La jornada electoral del pasado 27 julio estuvo marcada en el municipio Girardot por una baja afluencia de electores.

Desde tempranas horas de la mañana, nuestro equipo reporteril realizó un recorrido por los diversos puntos de votación de la capital aragüeña, incluyendo centros electorales como la Escuela «Edmundo Arencibia», ubicada en el sector Los Cocos.



Allí ejerció su derecho al voto el candidato a la reelección del municipio Girardot, Rafael Morales, quien invitó a la ciudadanía a participar en los comicios y elegir la opción de su preferencia. «Hay cualquier cantidad de candidatos, más de treinta, cuarenta partidos aquí en el municipio, participando en este evento electoral», dijo.



El candidato a la reelección resaltó que, en el marco de los comicios municipales, también se llevó a cabo la Consulta Popular Nacional de la Juventud y «vamos a elegir una cantidad de proyectos extraordinarios de nuestra juventud».

Estos proyectos están enfocados en diferentes áreas, para mejorar las condiciones de vida, promover la participación activa y el desarrollo local, enfocados en la educación, el deporte y el empleo, fortaleciendo el empoderamiento juvenil.

RÁPIDO Y EFECTIVO

A su vez, los maracayeros reconocieron la labor realizada por parte del Plan República y del Consejo Nacional Electoral (CNE), que se encargaron de que el proceso fuera rápido y efectivo.

«El proceso fue fácil, el voto es rapidito, no quita mucho tiempo. Desde las 5:30 de la mañana arrancó el proceso, todos activados y sin novedad», comentó Gladys Jiménez, quien además resaltó que el voto de todos los vecinos de la comunidad es de suma importancia.

«Tenemos todos que ejercer nuestro derecho al voto, así que no se queden en casa y salgan a votar», indicó.

Del mismo modo, Petra Izquiel informó que «el proceso ha sido muy bueno, rápido y seguro. La gente está viniendo a ejercer su voto, nosotros esperamos que siga así porque esa es la única manera en la que nosotros podemos reclamar y hablar. A veces, la gente no viene, pero uno los oye hablando mal y no participan».

En tal sentido, Yisbely Segovia, miembro del Comité de Juventud, expresó que el proceso de elección estuvo rápido, fácil y sencillo. «Son dos procesos diferentes, primero tienen que pasar votando por el proyecto de la juventud y luego pasan y ejercen su voto al candidato de su preferencia».

Algunos de los proyectos a elegir son la construcción de un parque biosaludable, zona wifi, financiamiento, kits de barbería, kioscos de emprendimiento, sala gamer e implementos deportivos.

SIEMPRE A PARTICIPAR

El candidato a la alcaldía de Girardot por Acción Democrática, Manuel Guerrero, acudió al punto electoral del Liceo «María Carreño», ubicado en Las Delicias, para cumplir con su derecho al sufragio.

Manuel Guerrero

Erick Cortez



«Vinimos hoy -ayer- una vez más a participar, a sellar nuestro compromiso con los maracayeros y con los habitantes de Choroní. Para así, a través de esta vía, que es la vía electoral poder realizar algunos cambios importantes tanto para la ciudad de Maracay como para el pueblo de Choroní», dijo.

Al tiempo, Guerrero enfatizó que el proceso fue rápido y que las mesas desde tempranas horas de la mañana se encontraban instaladas en su totalidad. «La invitación siempre será a participar, a que concurran a las mesas de votación y sellemos ese compromiso con el estado, el municipio y el país».

Seguidamente, Erick Cortez, candidato a la Alcaldía del municipio Girardot por Un Nuevo Tiempo, aseveró desde la Unidad Educativa Nacional «Carlos Manuel Arrieta» que el proceso fue bastante rápido e instó a los maracayeros a participar en la jornada.



«Tenemos que ejercer nuestro derecho ciudadano al voto, porque esa es la herramienta que tenemos para lograr los cambios necesarios. El voto es la participación ciudadana, esta es una elección municipal que permite poder exigir una mejoría», añadió.

Es importante mencionar que la poca movilización de electores fue un tema recurrente en las conversaciones y redes sociales. Este escenario genera importantes interrogantes sobre los niveles de participación en el municipio Girardot y el posible impacto en los resultados finales de las elecciones de alcaldes y concejales.

LA ABSTENCIÓN SE APODERÓ DE LOS CENTROS

La abstención fue más que evidente en el colegio Agustín Codazzi, ubicado en la parroquia Madre María de San José, municipio Girardot, siendo este uno de los centros de votación más importantes de la ciudad, donde están convocados a sufragar 4.980 electores.

En dicho centro, el presidente de Fedeindustria y diputado de la Asamblea Nacional, Orlando Camacho, ejerció su derecho al voto

Durante su declaración a los medios, Camacho destacó con entusiasmo la activa participación de la juventud venezolana, que hoy se moviliza para elegir más de cinco mil proyectos transformadores destinados a fortalecer las comunas y circuitos comunales del país.

«Hoy es un día para reafirmar nuestro compromiso con la democracia participativa. La juventud está demostrando que cree en el poder de construir país desde las bases comunales, destinados para el emprendimiento, capacitación, espacios de recreación» afirmó.

Asimismo, el líder gremial hizo un llamado al empresariado y al pueblo venezolano en general a acudir masivamente a participar.

«La abstención nunca será una solución ni una alternativa. El voto es la herramienta fundamental para construir el país que todos queremos. Invitamos al sector empresarial y a todos los ciudadanos a participar activamente en esta jornada de expresión democrática», agregó Camacho.

Finalmente, resaltó el papel del Consejo Nacional Electoral (CNE) como garante del proceso, asegurando la transparencia, legalidad y legitimidad de esta jornada comicial.

Por otra parte, Luis Eduardo Martínez, diputado a la Asamblea Nacional, también asistió a este centro para expresar su opinión a través del voto.

«Vine a votar con mucha alegría en el colegio donde estudié bachillerato, invitando a todos los aragüeños a que acudan a las urnas. El proceso fue muy rápido para que sufraguemos por los que consideremos los mejores candidatos para alcaldes y concejales», afirmó Martínez.

Además de esto, señaló que es «importante garantizar que el voto siga siendo un elemento de transformación y de gobernabilidad».

DOS MOMENTOS

Durante esta jornada, distintos dirigentes políticos se pronunciaron sobre este evento electoral. Una de ellas fue Normedi Pariata, legisladora a Consejo Legislativo del Estado Bolivariano de Aragua.

«Es importante entender que fueron dos momentos, primero la elección de alcaldes y alcaldesas, además de los concejales y concejalas, para luego votar en la consulta de la juventud por proyectos de innovación, tecnología e incluso, emprendimiento», explicó Pariata.

Asimismo, la legisladora detalló que cada uno de los proyectos presentados en esta consulta, surgieron de asambleas populares en cada punto y círculo y cada una de las comunas.

«Los jóvenes a partir de 15 años pudieron participar en esta consulta. Esa votación debía hacerse en el radio de acción donde estuviera la residencia de la persona, no importa si ese no era su centro de votación», detalló Pariata.

En este orden de ideas, Nerluz Casanova, candidata a la reelección como concejal del municipio Girardot, ejerció su derecho al voto en el centro de votación Alfredo Berroterán, ubicado en la parroquia Los Tacarigua, específicamente en la Comuna La Coromoto.

«Desde este importante espacio democrático, hago un llamado a todos los vecinos y vecinas a participar activamente en la jornada electoral de hoy -ayer-, para elegir no solo alcaldes y concejales, sino respaldar los proyectos de la juventud», señaló Casanova.

FABIOLA RODRÍGUEZ | elsiglo

CHIQUINQUIRÁ RIVERO | elsiglo