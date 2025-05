Los comerciantes que hacen vida en el Casco Central de Maracay siguen optimistas de que los mecanismos de supervisión gubernamental disminuyan el denominado «martirio» del dólar, y sus vaivenes, de modo de combatir la especulación y garantizar la estabilidad económica, convirtiéndose en un paso necesario para mejorar las condiciones del comercio local.

Comerciantes siguen sufriendo el «martirio» del dólar

En un recorrido realizado por el equipo reporteril de elsiglo por los diversos establecimientos comerciales de la ciudad, pudimos conversar con algunos dueños de negocios, que expresaron su apoyo a la iniciativa.

Al respecto, Kerlys López, encargada de un local de la zona, manifestó que en los últimos meses ha enfrentado en su negocio desafíos significativos debido a la volatilidad del tipo de cambio y la inflación, lo que ha llevado a muchos a aumentar sus precios en función de la cotización del dólar paralelo. Sin embargo, con el nuevo operativo espera que se establezcan controles más estrictos que promuevan el cumplimiento de la tasa oficial y frenen las prácticas especulativas.

«La variación de los precios ha sido muy perjudicial para las ventas. Aquellas personas que pagaban en divisas ya no lo hacen, prefieren guárdalos y pagar en bolívares, han sido muy fuertes porque el dólar se disparó y prácticamente las ventas se paralizaron», indicó.

Asimismo, afirmó que dicho operativo implementado por los entes gubernamentales es fundamental para que los precios reflejen realmente el costo de los productos ya que muchos clientes se han quejado de los precios excesivos.

«Esperemos que con estas medidas esto mejore porque realmente si necesitamos un freno ante tanta especulación. La supervisión por parte de la gente de la alcaldía, la Sundde y otras instituciones ha sido constante, pero no se ha visto mejora, ojalá puedan dar con una solución para esto», apuntó.

Por su parte, Eveling Ribas, afirmó que la problemática del dólar ha sido perjudicial para muchos negocios de la zona, los cuales han bajado su santamaría debido a baja demanda de los productos y al descontrol de los precios.

«Yo realmente no dejo que eso me afecte. Dicen que uno atrae lo que tanto piensa y yo no quiero cosas malas. Sé que ahorita hay una situación con ese tema, pero trato de vivir el día a día. Solo le pedimos a Dios que todo se acomode para seguir laborando con normalidad», opinó.

A medida que avanza el operativo, los comerciantes del Casco Central mantienen la esperanza de que estas acciones contribuyan a restablecer un clima de confianza en el mercado y a fomentar un entorno comercial más justo y equilibrado.

HERNÁN GONZÁLEZ | elsiglo

fotos | JOEL ZAPATA

LG