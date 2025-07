Colegio de Médicos pide reforzar seguridad de centros de salud

Tras el doble homicidio ocurrido en la sala de emergencia del Hospital José María Vargas de la ciudad de Caracas, el Colegio de Médicos del estado Aragua solicitó al Gobierno nacional a reforzar la seguridad en los centros de salud, para garantizar la protección, tanto de los pacientes como del personal que laboran en dichas instalaciones.

Doctor Ramón Rubio, presidente del Colegio de Médicos de Aragua

Al respecto, el Dr. Ramón Rubio, presidente de la institución gremial, comentó que lo ocurrido en el nosocomio caraqueño es un ejemplo de la inseguridad que hoy está viviendo la sociedad venezolana.



«Y que en líneas generales siempre ha afectado al personal de salud, y es importante que la colectividad entienda e interprete, que está allí para salvar vidas, para atender a nuestra comunidad», destacó.



Precisó que no solo los médicos se ven afectados por esta situación, sino todo el personal, tanto administrativo, obrero y de salud, que labora en los hospitales, ambulatorios y consultorios rurales de nuestra nación.



Destacó que dicho personal hace «lo imposible a veces por salvaguardar la vida de nuestros pacientes. Es natural y se entiende que en situaciones extremas los familiares se alteran y hemos tenido algunos inconvenientes, roces y conatos de agresión a nuestro personal de salud. Pero hay que hacer un llamado a la colectividad en línea general y nuestro personal de seguridad tratar de contener este tipo de situaciones, que a veces son imposibles de prever como el caso que ocurrió», agregó.



Recordó que en Aragua afortunadamente desde hace varios años no ocurren este tipo de sucesos. No obstante, recordó el incidente registrado el pasado mes de abril en el Hospital Central de Maracay, cuando en el área de pediatría una médico residente fue amenazada de muerte por el padre de un paciente recién nacido.



«Por medio de la conversación se logró un desenlace acorde, el hombre cesó su actitud de amenazar a la doctora. También la doctora tuvo una actitud inteligente de no establecer ninguna denuncia contra del joven padre, porque entendió la situación», agregó.



También relató que por este suceso, los médicos residentes de pediatría hicieron una especie de llamado de atención ante la inseguridad.

Rubio reiteró que el llamado del Colegio de Médicos del estado Aragua es a incrementar la seguridad en los centros de salud. «Que se vigile la actuación del personal de seguridad, tanto en el personal de la Corporación de Salud, como las brigadas policiales hospitalarias. Importante que se refuerce este servicio», dijo.



El líder del gremio médico de la región mencionó además que de acuerdo a los coordinadores de seguridad, la gobernadora de Aragua Joana Sánchez, autorizó que se incrementará el número de vigilantes dependientes de la Corporación de Salud, especialmente en el Hospital Central de Maracay. Se presume que serán 50 personas las que estarán vigilando estos espacios, con el fin de prevenir situaciones adversas o de inseguridad.



«Felicitamos a la gobernación del estado por esta medida, de ampliar la seguridad en nuestros principales centros de salud, especialmente en nuestro Hospital Central», agregó.



Además, hizo un llamado a la colectividad a estar atentos con las personas sospechosas de portar armas de fuego en los hospitales y ambulatorios. «Recordemos que en los hospitales está prohibido el porte de armas de fuego a menos que sea una autoridad reconocida y se sepa que está en funciones, pero del resto, no se permite la introducción a los hospitales», añadió.



