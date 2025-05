Ciudadanos reafirman su compromiso con la democracia en jornada del 25-M

Con miras a las elecciones del próximo 25 de mayo, en las que se elegirán gobernadores, diputados a la Asamblea Nacional y a los Consejos Legislativos, los habitantes del municipio José Félix Ribas expresan su disposición a participar activamente en los comicios.

Rossana Cianfaglione

Tres voces ciudadanas de esta parte de la entidad aragüeña, destacaron la importancia del sufragio como herramienta para construir el futuro político del país y reivindicar su derecho a decidir.

ROSSANA CIANFAGLIONE: «EL VOTO ES NUESTRA VOZ»

Profesora de Biología, aseguró que acudirá a votar «por convicción y por memoria». «En mi familia siempre se ha valorado el derecho al voto. Mi abuelo siempre nos enseñó que el sufragio pese al tiempo sigue siendo nuestra voz. No podemos quejarnos después si no actuamos», afirmó.

Luis Rojas

Cianfaglione resaltó que pese a las diversas opiniones, participar es el primer paso para transformar y construir. «Si nos quedamos en casa, otros decidirán por nosotros. Estos cargos gobernadores, diputados, impactan directamente en nuestra vida: educación, seguridad, empleo. Votar es elegir el rumbo».

LUIS ROJAS: «ES HORA DE ESCRIBIR UNA NUEVA PÁGINA»

Trabajador de una ferretería en La Victoria, las elecciones representan una oportunidad para «resetear» la política local. «He votado en todos los procesos desde 1998. Algunos resultados me alegraron, otros, no. Pero esto no es un partido de fútbol donde te rindes si pierdes. Es un ciclo, cada elección es una nueva página. Ahora buscamos autoridades que entiendan los problemas reales, la inseguridad en el comercio, los servicios públicos. Queremos propuestas», sostuvo. Rojas agregó que junto a su familia promoverá la participación. «Si no votamos, quién defenderá nuestros intereses».

Ana Aguilar

ANA AGUILAR: «PREPARADOS PARA DEFENDER NUESTRO DERECHO»

Madre de familia en La Victorias, enfatizó que la organización ha sido clave. «He visto y participando en mi comunidad en talleres para explicar cómo se eligen los cargos y qué funciones tienen. Muchos no saben, por ejemplo, que los diputados a los Consejos Legislativos estadales manejan presupuestos locales. La gente quiere información clara para decidir», explicó.

Aguilar aseguró que en su comunidad hay «esperanza crítica»: «No somos ingenuos; sabemos que hay desafíos. Pero estamos preparados, vigilantes, informados y unidos. El 25 de mayo votaremos. Es nuestro derecho y no lo regalaremos».

PREPARATIVOS Y EXPECTATIVAS

Se conoció de manera extraoficial que en el municipio José Félix Ribas habrá por lo menos 56 centros de votación que estarán activos, garantizando que el proceso como es costumbre, cuente con veedores de todos los partidos políticos.

En José Félix Ribas, municipio históricamente emblemático en la lucha independentista de Venezuela, sus habitantes asumen las elecciones del 25 de mayo como un nuevo capítulo de su legado cívico. Como resume la docente: «Votar no es sólo un derecho; es un deber». La cita está pactada, las urnas definirán si la participación se traduce en cambios tangibles.

DANIEL MELLADO | elsiglo

JV