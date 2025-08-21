China criticó despliegue militar de EEUU en el Caribe

China criticó este jueves el despliegue de buques de guerra estadounidenses en el mar Caribe, cerca de Venezuela, al considerar que viola la soberanía de otros países y amenaza la paz regional.

“Pekín se opone a cualquier acción que viole los propósitos y principios de la Carta de la ONU o infrinja la soberanía y seguridad de otros países”, expresó la portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Mao Ning, en rueda de prensa.

Y agregó: “Nos oponemos al uso o la amenaza del uso de la fuerza en las relaciones internacionales y a que potencias externas interfieran en los asuntos internos de Venezuela bajo cualquier pretexto”.

Instó al gobierno de Estados Unidos a hacer “más cosas que contribuyan a la paz y la seguridad en América Latina y el Caribe”.

Estados Unidos desplegó más 4.000 soldados, la mayoría infantes de marina, en las aguas alrededor de América Latina y el Caribe. Esta movilización, que busca combatir a los carteles de la droga, incluye un aumento de la presencia militar con aviones, barcos y lanzamisiles.

Los equipos asignados a la misión incluyen un submarino nuclear, aviones de reconocimiento P8 Poseidon, destructores y tres buques de guerra equipado con misiles.

El pasado martes, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, preguntada previamente sobre el despliegue de los buques en las aguas del Caribe cerca de Venezuela, dijo que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, «está preparado» para frenar el narcotráfico y «llevar los responsables ante la Justicia».

