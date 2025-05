Cementerio La Primavera listo para recibir a visitantes en el Día de las Madres

El Día de las Madres es una fecha para honrar a quienes dieron la vida, pero también se convierte en un momento para recordar con cariño a aquellas madres que ya no están físicamente.

Realizan jornada de limpieza en el Cementerio La Primavera previo al Día de las Madres.

En Maracay, el Cementerio La Primavera se prepara para recibir a un gran número de visitantes que acudirán este domingo a rendir tributo a sus seres queridos.

Tradicionalmente, muchos hijos aprovechan esta fecha especial para visitar la tumba de su madre, llevando flores y elevando oraciones en su memoria. Sin embargo, en años anteriores la afluencia de personas se había visto limitada por la inseguridad.

No obstante, los visitantes han notado una mejora en la seguridad del camposanto durante los últimos años, lo que ha generado un aumento en la confianza y tranquilidad al momento de acudir al lugar.

Jesús Moreno, supervisor del Cementerio La Primavera.

En preparación para el Día de las Madres, se han intensificado los trabajos de limpieza y acondicionamiento de los espacios durante toda la semana. Estas labores incluyen el mantenimiento de las áreas verdes, la pintura de las aceras y de la iglesia ubicada dentro del recinto.

Jesús Moreno, supervisor del Cementerio La Primavera, detalló las labores que se están llevando a cabo. «Estamos realizando la jornada de limpieza y también se estará pintando la iglesia que está aquí adentro, así como las aceras», informó.

Moreno también anunció una particularidad para la celebración de este año. «No habrá una misa en la iglesia, sino que el padre caminará por el cementerio y donde hayan personas agrupadas, allí estará dando una bendición», informó.

En cuanto a la seguridad, el supervisor aseguró que se ha coordinado un operativo especial para garantizar la tranquilidad de los visitantes. «Para la seguridad contamos con el apoyo de la Policía Municipal, la Policía de Aragua y la PNB», afirmó.

«Cada año vienen más personas al cementerio, ya que ha mejorado mucho el tema de la seguridad y la gente viene con más confianza y tranquilidad a visitar la tumba de sus seres amados y por esto, el domingo estarán abiertos todos los portones para el acceso al lugar, porque sabemos que serán muchas personas las que se acerquen», precisó Moreno.

Belkis Trejo.

En otro orden de ideas, Belkis Trejo, una visitante frecuente del Cementerio, corroboró las mejoras implementadas. «He venido frecuentando el cementerio desde hace aproximadamente tres años y con la nueva administración se han notado cambios como la remodelación y reconstrucción de algunas lápidas y otros espacios del cementerio que estaban bien deteriorados», explicó la mujer.

Trejo también compartió su experiencia personal: «Mi madre la tengo aquí en un espacio que ellos crearon para las cenizas. Vengo frecuentemente y hay mucha seguridad, antes no nos atrevíamos a venir. Incluso he venido sola a rezar el rosario para todas las ánimas que están aquí y me ha parecido un lugar seguro.

«Para este Día de las Madres pueden venir con confianza al Cementerio La Primavera. Las madres y en general nuestros difuntos siempre estarán en nuestros corazones, pero en estas fechas siempre venimos a hacer unas ofrendas, una muestra y un recordatorio de que siempre los tenemos presentes», finalizó la visitante.

