Carlos Cañizales defendería título mundial minimosca en Maracaibo

El boxeador venezolano Carlos Cañizales, actual campeón mundial minimosca del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), anunció que su primera defensa del título se realizaría en la ciudad de Maracaibo, estado Zulia.

Posiblemente el pugilista criollo defienda su título en el mes de noviembre

La información fue revelada durante un acto público en el Instituto Municipal de la Gaita (Imgra); Cañizales obtuvo el título el pasado mes al vencer por nocaut al tailandés Panya Pradabsri, y ahora se prepara para su primera defensa, que se realizaría después de la Feria de La Chinita, en una fecha por anunciar.

Durante su intervención, el boxeador expresó su satisfacción por regresar a su país y ser recibido en Maracaibo, ciudad donde establecerá su base de entrenamiento.

Estoy contento, agradecido con toda la gente que me está apoyando. El alcalde aquí presente… Estoy feliz, un poco acalorado, pero contento con las personas, con el buen trato. Aquí voy a defender mi título, aquí me mantengo como campeón para toda Venezuela», declaró Cañizales.

Por su parte, el alcalde Giancarlo Di Martino celebró el regreso de una defensa mundial a Maracaibo tras más de 50 años, y destacó el respaldo del Gobierno nacional y regional para la realización del evento.

«Junto al presidente Nicolás Maduro y el gobernador Luis Caldera vamos a crear las condiciones para que este campeón defienda su primer título aquí en Maracaibo, después de la feria. Después de cincuenta años, Maracaibo vuelve a ser sede de una defensa mundial. Mañana iremos a la Basílica con el campeón Betulio González y Carlos Cañizales a llevarle este título a la Virgen de Chiquinquirá», informó Di Martino.

También anunció que el boxeador y su familia se establecerán en la ciudad y que su campamento de preparación se llevará a cabo en Maracaibo, consolidando así a la capital zuliana como centro de alto nivel para el boxeo nacional.

Con este anuncio, la ciudad se prepara para recuperar su protagonismo en el panorama deportivo internacional.

elsiglo

CJL