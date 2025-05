Candidatos a la Gobernación participaron en la fiesta electoral

A propósito de la jornada electoral de este domingo 25 de mayo, los candidatos a la Gobernación del estado Aragua acudieron a sus respectivos centros de votación para ejercer su derecho al sufragio, un proceso que definió tanto la máxima autoridad regional como los legisladores estadales y los diputados a la Asamblea Nacional.

Aragüeños participaron en las elecciones del 25M

Desde tempranas horas de la mañana, los aspirantes al cargo de gobernador de Aragua se hicieron presentes en los centros de votación que les corresponden, compartiendo con votantes y medios de comunicación, haciendo un llamado a la participación masiva y pacífica de todos los ciudadanos.

En este sentido, el primer candidato en ejercer su derecho al voto, fue Gonzalo Díaz, quien asistió a las 7:00 am al centro electoral U.E.E Carlos García Barrera, en el municipio Libertador y ofreció sus primeras impresiones, «el proceso electoral es rápido, el único inconveniente que tenemos aquí en la escuela Carlos García Barrera es que no han aperturado las mesas 2 y 3, siendo ya las 7:30 de la mañana. Aragua se levantó desde temprano y se levanta todavía para salir a votar juntos en familia».

Plan República brindó atención especial a los adultos mayores

Asimismo, Díaz reconoció la destacada labor que realizó el Plan República durante la jornada electoral, «están haciendo el trabajo muy bien tanto el Plan República como los testigos, todos están trabajando muy bien colaborando con la democracia, esto es en familia y juntos vamos a lograr los cambios en Aragua».

A su vez, realizó un llamado a todas las personas que se abstuvieron a participar en las elecciones regionales 2025, «no nos podemos quedar en la casa tenemos que salir a construir nuestra historia, juntos la podemos construir, pero es desde aquí, desde los centros electorales es que nosotros podemos construir la historia de Aragua».

La mayoría de los votantes asistió a los centros electorales en horas de la mañana

Por otro lado, la candidata a la Gobernación del estado Aragua, por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y el Gran Polo Patriótico Simón Bolívar, Joana Sánchez, acudió alrededor de las 8:30 de la mañana a la Escuela Básica Nacional Rosa Amelia Flores para cumplir con su derecho al sufragio.

«Hoy podemos observar y ustedes también lo ven a través de su lente, la cantidad de personas que ya están saliendo de cada uno de sus hogares a ejercer este derecho democrático; cabe resaltar la instalación con plena normalidad en todo el estado, todos los centros, todas las mesas y el pueblo haciendo su agenda concreta de acción, su café, organizando en el hogar y saliendo», así lo mencionó Sánchez, quien a su vez recalcó que cada momento electoral tiene su forma y su característica y esta fue sumamente extraordinaria, «este nuevo momento histórico, la cotidianidad, trabajar muy cerquita de nuestro pueblo ha hecho el desarrollo de esta campaña y de esta candidatura por supuesto poder calar en cada uno de los corazones y hogares del estado Aragua».

La candidata del GPP, Joana Sánchez, al depositar su voto

Al tiempo, añadió que es a través del voto que los ciudadanos pueden expresarse, «un proceso protagónico, participativo y por supuesto de mucha alegría, nuestra gente se organiza y va saliendo de sus hogares, hemos tenido una muy buena receptividad por parte de nuestro pueblo».

En otro orden de ideas, la aspirante a la Gobernación de Aragua señaló que los aragüeños durante el proceso se mantuvieron contentos y felices, «la gente de Aragua está sonriendo, está motivada y te dice en las telas Aragua nos une, eso va ya dando una señal a esta hora. Los venezolanos y venezolanas, el aragüeño, hoy no va a decidir abstenerse, sin duda alguna no lo va a hacer, nosotros hemos pasado por muchos procesos en nuestro país, pero sabemos que hoy, este es el elemento fundamental que nos une a todos y todas a través del sufragio».

Finalmente, los candidatos coincidieron en la relevancia de estas elecciones conjuntas para el estado Aragua y el país. Así como también resaltaron la importancia de un proceso transparente y la necesidad de que la voz de cada votante sea escuchada y respetada.

Alcalde de Sucre ejerció su derecho al voto

El alcalde del municipio Sucre, Wilson Coy, pasadas las 9:00 de la mañana acudió al centro de votación Escuela Taguanes, ubicada en el sector Tamborito, en el municipio Sucre, para ejercer su derecho e indicó que es un proceso rápido y sencillo, «tenemos aquí a las autoridades, que es el CNE, el equipo de militares y milicianos que acompañan todo el proceso de seguridad del centro de votación. Aquí han venido vecinos y vecinas con diferentes posiciones políticas, pero son vecinos de este municipio y de esta comunidad».

Wilson Coy, alcalde del municipio Sucre

De igual manera informó que el municipio Sucre contó con 33 centros de votación, los cuales estuvieron aperturados desde las 6:00 de la mañana, «primera vez en nuestro municipio que los centros abren todos puntual, 6:00 de la mañana y ya todos nuestros miembros de mesa están trabajando».

En las primeras horas de la fiesta electoral, el alcalde anunció que se logró un resultado muy significativo, «la gente se está movilizando de manera importante, por supuesto que el resultado se respetará, y lo que indique el Consejo Nacional Electoral».

Aragüeños catalogaron el proceso como fácil y rápido

Los ciudadanos que hicieron valer su derecho al voto, calificaron el proceso como un acto sencillo y práctico, destacando la eficiencia y agilidad del sistema implementado, «todo ha estado excelente, estamos todos trabajando de manera articulada para lograr llevar esta jornada con total paz y organización, las personas han tenido bastante participación y esperamos que continúe así, el centro de votación de la escuela Taguanes cuenta con 2 mil 295 electores, quienes van a ir llegando poco a poco», apuntó Mirla Méndez, habitante del municipio Sucre.

Gonzalo Díaz candidato a la Gobernación del estado Aragua

En diversos centros de votación de los municipios Santiago Mariño, José Ángel Lamas y Sucre manifestaron su conformidad con la organización del proceso y la sencillez del sistema de votación automatizado.

«El proceso es rápido, realmente es rapidísimo, es eficiente todo, no se puede quejar uno de eso, porque todo es rápido, hay que cumplir con el voto para poder ejercer, porque si no salgo a votar no podemos decir nada, ahora si yo salí es porque quiero ser parte de ese cambio», manifestó Eli Malvega, habitante del municipio Sucre.

Miriam Díaz Eli Malvenga

Otro aspecto valorado por los aragüeños fue la asistencia ofrecida por el Plan República y los operadores de máquina, quienes guiaron a los electores, especialmente a los adultos mayores, para garantizar una experiencia sin contratiempo.

Del mismo modo, Miriam Díaz, habitante del municipio Sucre, comentó que sería de su agrado que todos participaran en el ejercicio del voto, para así poder seguir trabajando por el estado que tanto anhela, «cumplí con mi deber, todo muy bueno, me gustaría que esto siga avanzando como estamos y que las personas salgan, porque es un cambio muy bonito que merece Aragua».

Tomás Blanco Mirla Méndez

Por su parte, el señor Tomás Blanco, habitante del municipio José Ángel Lamas, expresó que el movimiento se ha visto medianamente fluido, «no hay excesivas colas, pero la gente sabe que en la mañana están haciendo sus actividades habituales y esas cosas, entonces esperamos que ya a partir del mediodía se desocupen y se incorporen a realizar su derecho al voto».

Igualmente, Víctor Cardozo del municipio José Ángel Lamas, dijo que las elecciones transcurrieron poco a poco, «ahí vamos votando todos, porque es nuestro derecho y deber como ciudadanos, es el momento perfecto para expresar nuestras opiniones mediante el voto».

Dilcia Ovalles Víctor Cardozo

Para concluir, el único incidente reportado por los electores fue en el municipio Libertador, específicamente en el centro de votación U.E.E. Carlos García Barrera, donde a las 7:30 de la mañana aún no se habían terminado de aperturar todas las mesas. «Estamos aquí desde las 6:00 de la mañana esperando que abran las mesas 2 y 3, aquí estamos esperando que todo fluya bien para ejercer nuestro voto por Venezuela, porque si uno no vota no puede opinar, todos tienen que salir y votar, porque es el momento de expresarse mediante el voto», dijo Dilcia Ovalles, habitante del municipio Libertador.

FABIOLA RODRÍGUEZ | elsiglo

CJL