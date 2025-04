Candidatos a la AN visitaron empresasde Zona Industrial de San Vicente

En un esfuerzo por fortalecer la producción del sector alimentario en el estado Aragua, el diputado a la Asamblea Nacional (AN) y candidato a la reelección por el Gran Polo Patriótico «Simón Bolívar» (Gppsb), Orlando Camacho, llevó a cabo una importante visita a la Zona Industrial de San Vicente, en el municipio Girardot, estado Aragua.



En la actividad también hicieron acto de presencia el candidato a diputado a la AN, Roy Daza; la candidata a diputada a la AN, Juana Herrera; la secretaria del Movimiento Somos Venezuela en (MSV) en Aragua, Yngrid Calzadilla; y la presidenta de Fedeindustria Aragua, Florimar Ontiveros.

El recorrido por parte del parlamentario inició en las empresas productoras de embutidos, con especial atención a la compañía Productos Cárnicos del Corral, (Procarni), Montila Antillana, Hierros El Roble y Barquillas Mundial, donde el objetivo principal de esta visita fue constatar de primera mano los procesos productivos y reafirmar el compromiso del Gobierno Bolivariano, desde la Asamblea Nacional con el impulso y desarrollo de la industria nacional.

Además hizo una visita por las instalaciones, siendo testigo de la producción de estas empresas estratégicas del sector alimentos, tan importantes para la región aragüeña y el centro del país.

El diputado Camacho destacó la importancia de estas empresas para garantizar el abastecimiento de alimentos a la población aragüeña y venezolana en general.

«El día de hoy estamos en la empresa Procarni, aquí en el municipio Girardot, visitando fábrica a fábrica, conociendo las necesidades reales, cómo ha transitado esta empresa que fue fundada en el año 91 y está produciendo a una gran capacidad productos que consumen los aragüeños y el venezolano día a día en su dieta, así como también productos que están disponibles para exportar», aseveró el parlamentario.

Asimismo, el candidato a la reelección a la AN, subrayó el potencial de la región para seguir creciendo en este rubro y ofreció el respaldo legislativo necesario para superar cualquier obstáculo.

«Tenemos en el estado Aragua la Ley de Zonas Económicas Especiales (que está dentro de las zonas militares), que puede dar un gran impulso a todos los comercios y a las industrias que se puedan instalar en la región», afirmó el legislador.

Además, enfatizó que próximamente se visitarán cinco empresas más, fábrica a fábrica, para poder llevar esperanza, llevar futuro, para saber de las necesidades para así resolverlas de la mano de la Asamblea Nacional.

En ese mismo contexto, el diputado a la AN, Roy Daza, expresó: «el 25 de mayo tendremos unas elecciones que son dobles, una elección regional y una elección de la Asamblea Nacional, algo que es muy importante y decisivo para la economía de Venezuela», señaló Daza.

En esa misma línea, el también parlamentario añadió: «nosotros trabajamos por la estabilidad política, trabajamos por la estabilidad de nuestro país, es una condición indispensable para el desarrollo económico, para el desarrollo de los negocios, ningún país con inestabilidad, ningún país en una situación de turbulencia política puede avanzar en su desarrollo económico», puntualizó el candidato por el Gppsb.

Los parlamentarios oficialistas coincidieron sobre la importancia de los próximos comicios a celebrarse en el venidero mes de mayo, para el país y la producción de la nación.

VISITA A SENCAMER

La jornada del diputado Camacho finalizó con una visita a las oficinas del Servicio Autónomo Nacional de Normalización, Calidad, Metrología y Reglamentos Técnicos, (Sencamer).

Este encuentro buscó estrechar lazos y coordinar acciones que garanticen la calidad de los productos que se elaboran en la región, en beneficio de los consumidores.

elsiglo