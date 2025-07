El programa The Late Show con Stephen Colbert dejará de emitirse en mayo de 2026, una decisión calificada por la compañía como «puramente financiera», según un comunicado.

Cancelaron The Late Show con Stephen Colbert

«The Late Show con Stephen Colbert terminará su histórica carrera en mayo de 2026, tras el final de la temporada en emisión. Consideramos a Stephen Colbert insustituible y retiraremos esta franquicia en ese momento», apunta CBS.

Y agrega que se trata «puramente» de una decisión financiera «en un contexto difícil» en el formato late night: «No está relacionada en modo alguno con el rendimiento del programa, su contenido u otros asuntos que sucedan en Paramount (la matriz de CBS)».

Durante la grabación de un episodio, Colbert comunicó la noticia al público, afirmando que se enteró la noche del miércoles de que el año que viene será la última temporada del show.

«No solo es el final de nuestro programa, es el final de The Late Show en CBS. No me van a sustituir. Todo esto va a desaparecer», aclaró, y aseguró que los miembros de la cadena «han sido grandes socios».

El formato late night, que hace referencia a los programas de televisión que se emiten por la noche y que suelen incluir sketches cómicos y entrevistas, llegó a CBS en 1993, de la mano del presentador David Letterman.

Según los medios de entretenimiento estadounidenses, hay rumores de que tanto Colbert como Jon Stewart, presentador del programa Daily Show de Comedy Central, estén en el punto de mira de los altos ejecutivos de Skydance Media, que pronto adquirirá Paramount Global.

Y es que el director ejecutivo de Skydance, David Ellison, cuenta con el apoyo del presidente estadounidense, Donald Trump, a quien ambos presentadores han criticado en sus programas, recuerda Variety.

Además, hace solo dos semanas, Paramount Global aceptó pagar 16 millones de dólares a Trump para poner fin al litigio abierto por la entrevista que CBS realizó en octubre de 2024 a la entonces candidata demócrata a la presidencia, Kamala Harris, y que, según el mandatario, fue manipulada.

