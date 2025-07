Calles de La Carpiera les hace falta su dosis de asfaltado

Al menos 13 calles del sector La Carpiera de la parroquia Cagua, municipio Sucre, estado Aragua, se encuentran deterioradas debido a labores de sustitución de colectores de aguas servidas en dichas arterias viales, donde los habitantes de la localidad esperan con ansias que llegue el plan de asfaltado para darle fin a esos trabajos.

Sólo queda colocar el asfalto

En este contexto, Felipe Linares, quien vive en la calle Negro Primero, destacó que fueron muchos años esperando que el gobierno municipal les diera solución al problema de las cloacas que se desbordaban por todas las calles, e incluso dentro de sus viviendas, generando un estado de insalubridad inimaginable.

«Gracias a Dios desde la Alcaldía se abocaron a esto, comenzaron hacer los trabajos en varios barrios y este es uno de los últimos de los que han realizado», dijo.

Linares presume que están esperando que la tierra se asiente perfectamente, ya que la sustitución de los colectores según dijo, fueron aproximadamente hace mes y medio.

«Desde la zona que le llaman la Gran Carpiera hasta para acá. El asfaltado lo deben echar más tarde», manifestó.

Para el vecino, una de las situaciones que están enfrentando es la prolongada ausencia de la bolsa de comida que distribuye el CLAP, destacando que «desde octubre de 2024 no han entregado más dichos productos, que eran un alivio para uno».

Además, comentó que ferias del Campo Soberano tampoco se han hecho presente en la comunidad, esperando que este tipo de jornadas lleguen algún día, pero eso si, sin olvidarse de asfaltar todas las calles de La Carpiera.

Por su parte, Alejandro Rodríguez, ve con complacencia que resolvieran el problema de las aguas servidas y a su vez el de las aguas blancas, que también dichas tuberías estaban dañadas.

«Era de una de las tuberías principales, y en otro sector también hicieron otras por allá», manifestó.

Aseguró que antes de la reparación llegaba agua con arenilla, y eso se solventó, sólo espera que asfalten, ya que no están en sus tiempos donde era aceptable ver la carretera dañada.

«Cuando montaba a caballo me gustaba colear y que la carretera estuviera así de mala, pero ahorita no, ya no monto a caballo», recalcó.

El señor Hernán Blanco resaltó que el deterioro de la calle es minúsculo al gran problema de las aguas servidas que tenían, agradeciendo a la gestión de la Alcaldía del municipio Sucre por solucionar esta problemática.

Las aceras también hay que repararlas

«Hace 2 meses atrás no se podía estar ni en las esquinas, porque habían cloacas rotas por todos lados. Lo que se ven son las calles rotas de la construcción o reconstrucción que se hizo. Acomodó las calles, las cloacas y quedó el asfaltado abierto por el trabajo que está haciendo», dijo.

Asimismo, afirmó que sólo queda un trabajo pendiente que sería de gran importancia para La Carpiera. «Él no lo ha terminado, tiene que tirar el asfalto, terminar de reconstruir la calle. Aquí tenemos ciertos problemas con unas aceras que están dañadas, pero, ya hay un programa, una gestión que va a terminar de reconstruir», finalizó.

