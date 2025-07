Cairo: «Comunicación, respeto y confianza»

El venezolano Miguel Cairo no pudo contener sus emociones al hablar sobre su nuevo rol como el mánager interino de los Nacionales, y recalcó lo agradecido que estaba con su antecesor.

Entre muchos sentimientos encontrados, el mánager interino de Washington afirmó, que las últimas horas han sido «bien difíciles»

Cairo fue señalado el lunes para tomar el mando de los capitalinos, luego de que el boricua Dave Martínez fuera despedido el domingo tras siete años y medio como piloto de la escuadra de Washington. Cairo fungía como coach de la banca de los Nacionales desde el 2024.

«Han sido unas 48 horas bien difíciles», declaró Cairo el martes. «Mi mejor amigo, mi hermano, el que me trajo para ayudarle a desarrollar, ayudar a estos muchachos a ganar partidos — es difícil ver su partida».

Luego de que Cairo recibiera la oferta del cargo, se quedó en la capital estadounidense mientras el equipo viajaba a San Luis el domingo para contemplar cuidadosamente la decisión. Necesitaba platicar primero con alguien en particular.

«El único visto bueno, la única bendición que necesitaba era la de mi amigo Dave Martínez», señaló Cairo. «Y el motivo por el que estoy haciendo esto ahora mismo y tomé el puesto fue porque recibí su bendición. Si me hubiera dicho que no, me hubiera salido con él, me hubiera ido con mi familia. Pero me dijo que lo hiciera».

El primer encuentro de Cairo como dirigente fue el martes para el inicio de la serie de Washington contra los Cardenales. En una reunión del equipo, recalcó «comunicación, respeto y confianza». También tiene previsto implementar el lema de Martínez «tener foja de 1-0 cada día».

«Les dije que estaba aquí porque mi amigo Dave Martínez me pidió que continuara su legado, que continuara haciendo esta tarea que nos fijamos desde el principio», declaró Cairo. «Para mí, eso es lo más importante».

Cairo, de 51 años, tiene experiencia como capataz interino. Durante su tiempo como coach de la banca de los Medias Blancas, tuvo marca de 18-16 como manager encargado de los últimos 34 encuentros de la campaña del 2022.

«Nos fijaremos en los detalles», explicó Cairo. «Haremos las cosas pequeñas mejor que los demás. Tenemos el talento, tenemos los jugadores, tenemos el equipo para lograrlo. Continuaremos trabajando bien fuerte para convertirnos en el equipo que se supone que somos».

Cairo jugó 17 campañas en las Grandes Ligas con los Azulejos, Cachorros, Rays, Cardenales, Yankees, Mets, Marineros, Filis y Rojos.

Luego de retirarse en el 2013, se integró a Cincinnati como asesor del gerente general hasta el 2017. Luego se convirtió en coordinador del personal del terreno de los Yankees en el 2020, coach de la banca de los Medias Blancas del 2021 al 2022 y coordinador del personal en el terreno de Ligas Menores de los Mets en el 2023.

En una variedad de movimientos correspondientes, el también venezolano Henry Blanco fue nombrado coach de la banca y Bob Henley se integró al grupo de instructores de los capitalinos como coordinador del personal en el terreno del equipo grande.

«Le tengo un gran respeto a Henry», expresó Cairo. «Ha estado aquí por un buen tiempo. Él conoce el juego. La pasión que Bobby trae, la energía… conoce a estos jóvenes mejor que cualquiera aquí. Significa mucho tenerlo aquí a mi lado, con los instructores y los jugadores».

Para varios miembros de los Nacionales, Martínez era el único piloto que han tenido en las Mayores. El continuar la temporada con coaches con los que ya conocían les ayuda a acoplarse a los cambios.

Cairo se ha comprometido a ayudar a los Nacionales — que llegaron a la jornada del miércoles con foja de 37-54 y quintos en el Este de la Nacional — a seguir mejorando y desarrollándose. Además, aunque no verán a Martínez a diario, esa unión seguramente se mantenga vigente.

«Lo extrañaré, pero la relación siempre estará ahí», agregó Cairo.

elsiglo

CJL