El ministro de Interior y Justicia Diosdado Cabello, desestimó este miércoles la acusación de Estados Unidos de incautaciones sobre más de 700 millones de dólares en activos al presidente Nicolás Maduro.

Cabello desestima acusación de EEUU sobre incautación de bienes

«Que sancionan, que le están quitando, que si le quitaron bienes y casas y aviones a Nicolás en Estados Unidos. Ellos dicen que a mí también me bloquearon las cuentas, qué cuentas, cuentas por pagar será que tengo yo. La cuenta de Youtube, ah sí, la cuenta de Youtube me la bloquearon, es verdad», ironizó el líder en su programa semanal transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

El también primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) calificó de «estúpidos» a los funcionarios de Estados Unidos sobre esta información.

«Quien conoce a Nicolás, es el mismo Nicolás de toda la vida. Yo tengo apenas 27 años conociéndolo y es el mismo, no ha cambiado, no ha traicionado al comandante Hugo Chávez, ha aguantado todas las presiones de los gringos», añadió.

El Gobierno de Estados Unidos dijo haber confiscado más de 700 millones de dólares en activos a Maduro.

La fiscal general de EE.UU., Pam Bondi, destacó este miércoles en una entrevista con la cadena Fox la confiscación de millones de dólares en bienes a Maduro.

Este miércoles, la vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, pidió la unión de los países latinoamericanos ante lo que consideró como «amenazas directas de intervención militar» por parte de EE.UU., después de que Trump defendiera enviar tropas contra los carteles de drogas de la región con el objetivo de proteger a su nación.

También te puede interesar: 183 venezolanos regresa al país desde Estados Unidos

EFE

LG